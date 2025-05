Quem é Pirulla, youtuber que sofreu AVC e está na UTI

Internado na UTI de um hospital paulistano desde domingo, 25, quando sofreu um acidente vascular cerebral, Paulo Miranda Nascimento, o Pirulla ou Pirula, começou a ficar famoso em 2006, quando criou um canal no YouTube para tratar de ciências, meio ambiente, religião, política e outros temas, em vídeos de longa duração. Em 2022, o Canal do Pirulla ultrapassou um milhão de seguidores.

Pirulla cursou a faculdade de Biologia no Mackenzie; em seguida, fez mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo (USP), onde defendeu a tese "Revisão da família Baurusuchidae e seu posicionamento filogenético dentro do clado Mesoeucrocodylia". Simultaneamente aos estudos, já trabalhava como professor.

Em 2014 Pirulla foi premiado como o melhor influenciador em educação nas redes sociais durante o Shorty Awards, evento anual que homenageia os criadores dos melhores vídeos curtos nas redes sociais, em todo o mundo.

Dois anos depois, Pirulla e outros 11 parceiros fundaram o canal Bláblálogia, para divulgação cientifica de forma descomplicada. Ele também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais.

Em julho de 2019, junto com Gilmar Lopes, do site de verificação de fatos E-farsas, lançou o quadro "Fake em Nóis" no canal MOV.show, da produtora de vídeos MOV, no portal UOL.

Em 2023, com Carlos Ruas e Emilio Garcia, Pirulla lançou o canal de divulgação científica em formato de podcast "Os três elementos", onde recebe convidados e discute temas como religião, evolução e pseudociências.