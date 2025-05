Taxista cobra R$ 800 por corrida de R$ 120 e é levado à delegacia no Rio

Colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

Um motorista de táxi foi levado até a delegacia após uma denúncia de prática abusiva contra um turista chileno.

O que aconteceu

O taxista teria cobrado 150 dólares (aproximadamente R$ 800) em uma corrida entre o Aeroporto Internacional do Galeão e a Barra da Tijuca, na zona oeste. Para o trecho, com bandeira 2, o valor da viagem custa, em média, R$ 120.

Passageiro interrompeu a viagem e pediu apoio à polícia. Sentindo-se lesado, o turista pediu que o taxista parasse antes do destino final.

Além do taxista, outro homem estava no carro e foi conduzido à delegacia, onde o turista registrou um boletim de ocorrência. O táxi era dirigido por um motorista autorizado, o segundo homem não autorização para atuar no transporte de passageiros. Eles foram levados à 32ª Delegacia Policial e o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.

Taxista é detido no Galeão Imagem: Policia Militar do Rio de Janeiro

O veículo foi lacrado, a permissão do auxiliar irregular foi bloqueada. Além disso, a empresa contratante será chamada para esclarecimentos.

A concessionária RIOGaleão, responsável pelo aeroporto, destaca que o táxi apreendido não faz parte da frota das cooperativas conveniadas. Essas são as indicadas oficialmente para o transporte de passageiros. Em nota, a empresa diz ainda que está à disposição dos órgãos públicos para futuras investigações.