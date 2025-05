Piloto de parapente é sugado por nuvem, sobrevive e fica coberto de gelo

Um piloto de parapente foi engolido por uma nuvem, subiu a 8.600 metros de altitude e sobreviveu, em um voo considerado acidental na China.

O que aconteceu

Peng Yujiang, 55, não planejava voar, mas foi surpreendido por uma forte ventania enquanto realizava um treinamento em solo. O caso aconteceu no último sábado (24), em Qilian, no noroeste da China, mas as imagens viralizaram nesta semana. As informações são do portal estatal chinês Sixth Tone.

Após 20 minutos da decolagem forçada, Peng acabou sendo sugado por uma nuvem. Ele foi levado a uma altitude de 8.598 metros, próximo à altura em que voam aviões comerciais. O homem enfrentou uma temperatura de -40ºC e precisou sobreviver ao ar rarefeito sem usar uma máscara de oxigênio suplementar.

Registro do XContent, uma plataforma de rastreamento de voos de parapente, mostra que Peng atingiu uma velocidade de 9,7 m/s (aproximadamente 35 km/h) enquanto subia Imagem: Reprodução/Redes sociais

Vídeos mostram o piloto no ar, coberto de gelo. "Eu senti a falta de oxigênio. Minhas mãos estavam congeladas. Continuei tentando falar no rádio", disse Peng em um dos registros publicados na rede social Douyin, o TikTok chinês, segundo o Sixth Tone.

Mais de uma hora depois, Peng conseguiu pousar em segurança, a 33 quilômetros de onde havia decolado. Ele não teve ferimentos graves e está se recuperando do episódio.

Segundo as normas chinesas, os voos de parapente devem receber a autorização prévia do controle de tráfego aéreo local. A Associação de Esportes Aéreos da Província de Gansu informou que o voo de Peng não havia sido aprovado oficialmente. O episódio foi tratado pela associação como um acidente, e o piloto teve sua licença para voar suspensa por seis meses.