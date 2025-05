PIB do Canadá cresce 2,2% na taxa anualizada do 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu a uma taxa anualizada de 2,2% no primeiro trimestre de 2025, informou a Statcan, a agência de estatísticas do país. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta menor, de 1,4% no período. O resultado também ficou acima do registrado no quarto trimestre de 2024 no país, sinalizando leve aceleração.

Na comparação trimestral, o PIB canadense subiu 0,5%.

O crescimento do quarto trimestre foi revisado para baixo tanto na taxa trimestral - de 0,6% para 0,5% - como na anual - de 2,6% para 2,1%.