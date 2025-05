Piastri lidera 2ª sessão de treinos livres do GP da Espanha de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos libres do Grande Prêmio da Espanha, realizada nesta sexta-feira (30), no circuito de Montmeló, em Barcelona.

Piastri liderou a sessão com o tempo de 1:12.760, com 286 milésimos de vantagem sobre George Russell (Mercedes), depois de terminar em quinto na primeira sessão, na qual seu rival pelo título e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, foi o mais rápido.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro na segunda sessão, três décimos acima do tempo de Piastri, mas à frente de Norris, do monegasco Cherles Leclerc (Ferrari) e do italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

O herói local e bicampeão mundial (2005 e 2006), Fernando Alonso (Aston Martin), terminou em sétimo, seguido pelo francês Pierre Gasly (Alpine) os novatos da Racing Bulls, o também francês Isack Hadjar e o neozelandês Liam Lawson.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) teve problemas com o carro e terminou na 11ª posição, depois de ter conseguido o terceiro melhor tempo na primeira sessão.

Os maus resultados de Hamilton desde que chegou à Ferrari voltaram a gerar debate, com o ex-piloto alemão Nico Rosberg, que foi seu companheiro na Mercedes e campeão mundial em 2016, sugerindo em declarações à SkyF1 que a idade do britânico foi um fator.

"Mesmo que ele seja o maior de todos os tempos, em algum momento você vai ficar um pouco mais lento, e isso tem a ver com a idade", disse Rosberg.

"E quando você tem 40 anos, isso vai acontecer mais cedo do que tarde. Até mesmo um décimo faz uma grande diferença neste esporte, especialmente quando você enfrenta alguns dos melhores da nova geração, como Charles Leclerc", continuou.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 17º com o tempo de 1:13.959, depois de ter sido o 16º na primeira sessão.

O treino de classificação do GP da Espanha será disputado no sábado, a partir das 11h00 (horário de Brasília). A corrida está programada para o domingo, às 10h00.

. Classificação da 2ª sessão de treinos libres para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.760 (28 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.046 (32)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13.070 (30)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.070 (31)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.260 (33)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:13.298 (31)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:13.301 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:13.385 (30)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.400 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.494 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:13.533 (29)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:13.592 (30)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:13.683 (31)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.721 (34)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:13.839 (32)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:13.839 (17)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:13.959 (27)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:14.005 (30)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:14.126 (20)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:14.303 (31)

