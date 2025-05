Petróleo fecha em queda com possível aumento de produção da Opep+

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo dos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira, com expectativas de que a Opep+ decida, no sábado, aumentar a produção de petróleo para julho, além do que estava previsto anteriormente.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,39%, a US$63,90 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou com queda de 0,25%, a US$60,79 por barril, após recuar mais de US$1 por barril mais cedo na sessão.

O contrato futuro do Brent para julho deve expirar nesta sexta-feira. O contrato mais líquido de agosto,, caiu 1,12%, a US$62,64 por barril.

Nesses níveis, os contratos de referência do primeiro mês estavam caminhando para perdas semanais de mais de 1%.

Os preços caíram em território negativo depois que a Reuters informou que a Opep+ pode discutir um aumento na produção de julho maior do que o aumento de 411.000 barris por dia (bpd) que o grupo decidiu para maio e junho.

"O que a Opep+ está planejando não parece particularmente favorável ao mercado de petróleo", disse Matt Smith, principal analista da Kpler para as Américas.

O possível aumento da produção da Opep+ ocorre em um momento em que o excedente global aumentou para 2,2 milhões de bpd, o que provavelmente exigirá um ajuste de preço para provocar uma resposta do lado da oferta e restaurar o equilíbrio, disseram os analistas do JPMorgan em uma nota, acrescentando que eles esperam que os preços permaneçam dentro da faixa atual antes de se estabilizarem na casa dos US$50 no final do ano.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Robert Harvey e Enes Tunagur em Londres, Colleen Howe em Pequim e Siyi Liu em Cingapura)