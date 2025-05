Petrobras reduzirá em 7,9% preço do querosene de aviação em 1º de junho

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reduzirá o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) para distribuidoras em 7,9% a partir de 1º de junho, informou a companhia nesta sexta-feira em nota à Reuters, diante de um recuo nos preços internacionais do petróleo.

O corte corresponde a uma redução de R$0,28/litro em relação ao preço de maio de 2025.

O recuo vem após a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ter afirmado no início da semana que os preços de combustíveis como gasolina, diesel e QAV poderiam cair mais, em meio a um decréscimo dos valores do petróleo Brent, referência internacional.

Os ajustes do QAV da Petrobras ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos.

A Petrobras comercializa o combustível produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

No caso do diesel e da gasolina, a petroleira pode ajustar os preços sem periodicidade definida, mas Chambriard tem afirmado que a companhia avalia o mercado para eventuais alterações a cada 15 dias.

A Petrobras realizou, desde de 1º abril, três reduções no preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras, na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent, somando um corte total de 45 centavos por litro.

O último corte do diesel ocorreu em 6 de maio e o da gasolina em 9 de julho de 2024.

No caso do diesel S-10, o preço médio no país fechou maio com queda de 2,64%, para uma média de R$6,27 o litro, segundo do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) com base em abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados.

