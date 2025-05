Musk diz que olho roxo foi provocado por soco de filho durante uma 'brincadeira'

Por Doina Chiacu e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Um Elon Musk machucado explicou o olho roxo durante uma aparição na Casa Branca nesta sexta-feira, dizendo que seu filho de 5 anos de idade havia lhe dado um soco no rosto enquanto os dois estavam brincando.

Musk deu as explicações durante evento no Salão Oval com Donald Trump, marcando o fim da função formal do bilionário para o corte de custos na administração do presidente norte-americano.

Visivelmente machucado, o olho direito de Musk chamou a atenção da imprensa. Questionado sobre o ferimento, Musk disse que estava "brincando" com o filho, que se chama X.

"E eu disse: 'Vá em frente, me dê um soco no rosto' E ele deu", disse Musk.

Trump então interveio. "Foi X que fez isso? ...X poderia fazer isso. Se você conhecesse X."

Inicialmente, quando lhe perguntaram sobre o hematoma, Musk respondeu com seu humor enigmático habitual.

"Eu não estava nem perto da França", brincou, referindo-se a um incidente recente em que a esposa de Emmanuel Macron empurrou o rosto do presidente francês.

Musk disse que não sentiu muito na hora, mas que o rosto ficou machucado depois.

O CEO da Tesla está deixando o governo Trump após liderar uma tumultuada campanha de corte de custos, durante a qual ele extinguiu diversas agências federais, mas acabou não conseguindo realizar a economia generalizada que buscava.

(Reportagem de Doina Chiacu e Steve Holland)