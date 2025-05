Nova obra do artista de rua Banksy aparece em Marselha, na França

O misterioso artista de rua Banksy voltou a aparecer nesta sexta-feira (30) com um grafite de um farol em uma rua na cidade francesa de Marselha, como ilustra a publicação do próprio artista em suas redes sociais.

A obra parece transformar a sombra de um poste de proteção na imagem de um farol, acompanhado da frase "Quero ser o que você viu em mim" ("I want to be what you saw in me").

Além de ser autor de pinturas e esculturas, Banksy é mundialmente conhecido pelos seus grafites realizados com estêncis recortados.

"É fascinante que Banksy tenha escolhido uma cidade como Marselha, que tem muitas artes, estrangeiros, vida", disse Esteban Roldan, um artesão de 42 anos que vive na cidade e veio apreciar a obra, situada em uma pequena rua perto da Praia dos Catalães, próximo ao centro.

As obras de Banksy, cuja identidade é objeto de especulações desde anos, são vendidas por dezenas de milhares de dólares, uma vez que ele é um artista mundialmente famoso.

Frequentemente suas obras incluem mensagens sobre questões como a guerra, capitalismo, controle social ou direitos humanos.

