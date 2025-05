No Nordeste, Bolsonaro atribuiu migração a governos de esquerda

O ex-presidente Jair Bolsonaro atribuiu na sexta-feira o fluxo migratório do Nordeste para outras partes do país à esquerda, "que domina a região há 20 anos ou mais e nunca entregou as oportunidades prometidas". A fala foi feita em Fortaleza, onde ele participou de um evento do Partido Liberal.

O que aconteceu

O Nordeste deveria ser "a melhor região do Brasil, tendo em vista o que a esquerda prega", afirmou. "Mas acaba sendo exatamente o contrário."

Ele mencionou especialmente a migração para SP, RJ, GO e SC, governados por bolsonaristas. Sobre Santa Catarina disse que é "o melhor estado do Brasil" porque "o PT não passou por lá".

Bolsonaro também acusou o presidente Lula de ter cometido uma "blasfêmia". Ele criticou o petista por dizer que "Deus deixou o sertão sem água porque sabia" que o petista se tornaria presidente. Afirmou também que foi no seu governo, por intermédio do então ministro de Desenvolvimento Regional, hoje senador Rogério Marinho (PL-RN), que a água chegou a todos os nordestinos.

O ex-presidente se emocionou ao falar sobre a estada do filho Eduardo nos EUA. "[O afastamento] dói, mas eu estou feliz [por ele] estar fora do Brasil," afirmou, agradecendo também o apoio do governo Trump.