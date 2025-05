Necton: Em 6 revisões do PAF, Tesouro ficou dentro das metas apenas em 2 anos

Nos últimos dez anos, o Tesouro Nacional cumpriu as metas do Plano Anual de Financiamento (PAF) em quatro vezes quando não houve revisão. No entanto, durante esse período, o plano foi revisado seis vezes, e, dessas revisões, o órgão conseguiu manter-se dentro das bandas estabelecidas apenas em duas ocasiões. O levantamento foi feito pela Necton Investimentos e obtido pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Na avaliação do estrategista de renda fixa da Necton Investimentos, Fernando Ferez, o descumprimento das bandas estabelecidas evidencia a dificuldade do Tesouro em prever onde está a demanda do mercado. "Desde 2015 com resultado primário ficando negativo, o Tesouro não pode escolher onde quer emitir mais ou menos. Ele vai onde está a demanda para conseguir rolar integralmente a dívida e manter o caixa elevado", disse.

O levantamento mostra que, entre 2015 e 2024, os títulos remunerados pela Selic, as LFTs, foram os que mais sofreram alterações, tendo sido ajustados cinco vezes nesse período. Especificamente, em 2018, 2021 e 2024, houve aumento na participação desses papéis. Já em 2016 e 2020, foram registradas quedas.

Segundo Ferez, a LFT tornou-se o "cavalo mais difícil" para o Tesouro em termos de previsibilidade de demanda, seja pela dificuldade em antecipar o ciclo monetário, seja por questões regulatórias. "Eu acho que tem muita questão regulatória que acaba impactando. Por exemplo, na minha ótica não faz sentido nenhum um fundo de previdência que tem um horizonte de longo prazo comprar um papel que remunera um dia, que remunera a Selic", exemplificou.

No mesmo intervalo entre 2015 e 2024, a participação dos títulos prefixados foi ajustada em quatro anos, com aumentos em dois anos e reduções em outros dois. No mesmo período, o estoque total foi revisado três vezes no PAF, enquanto as NTN-B passaram por duas modificações.

Realismo e otimismo

A Necton também mediu a conduta do Tesouro na definição dos parâmetros do PAF. Segundo a corretora, o órgão adotou uma postura de maior realismo nas divulgações do plano nos últimos anos. Entre 2015 e 2024, as metas estabelecidas foram classificadas como "realistas" em sete anos, enquanto em três anos foram consideradas mais otimistas.

Segundo os critérios estabelecidos pela corretora, uma postura é classificada como "realista" quando as bandas do PAF estão alinhadas às torres de vencimento e à expectativa de rolagem, considerando a conjuntura econômica. Essa situação ocorreu nos anos de 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023.

Nos demais anos - 2018, 2021 e 2024 -, por outro lado, a conduta foi considerada mais "otimista", quando as bandas do PAF apresentaram estimativas favoráveis para títulos prefixados e atrelados à inflação, em relação às torres de vencimento e à expectativa de rolagem diante do cenário econômico. Dos seis anos em que o Tesouro alterou o PAF, a Necton avalia que em três deles o órgão adotou uma postura mais realista, enquanto nos outros três foi mais otimista.

"Nessa questão do otimismo e do realismo, se você pegar nessa história que foi de dez anos, o otimismo é muito mais pelo estoque total do que necessariamente nas bandas de composição", comentou Ferez. Uma exceção, no entanto, ocorreu em 2021, quando o Tesouro adotou uma postura excessivamente otimista na oferta de títulos prefixados, justamente em meio a um ciclo de alta de juros.