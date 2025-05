Natwest volta a ser grupo privado após governo do Reino Unido concluir saída do banco

O governo do Reino Unido concluiu totalmente sua saída do capital do NatWest, encerrando um capítulo iniciado durante a crise financeira global de 2008-2009. A medida segue uma tendência entre governos europeus de vender participações em bancos que foram socorridos naquele período.

Após meses reduzindo gradualmente sua participação por meio de recompras direcionadas e ofertas de ações, o Tesouro britânico zerou sua fatia no banco, que anteriormente era de 0,90%. A participação estatal teve origem no resgate de 45,5 bilhões de libras (cerca de US$ 61,4 bilhões) do Royal Bank of Scotland (RBS) em 2008. O RBS havia comprado o NatWest em 2000 e, em 2020, renomeou o grupo ampliado como NatWest Group. No auge, os contribuintes britânicos detinham 84,4% do banco.

O Estado deixou de ser o acionista controlador em março de 2024, quando sua fatia caiu abaixo de 30%, e passou a deter menos de 10% em dezembro passado. Segundo o Tesouro, foram arrecadados 35 bilhões de libras (por volta de US$ 47,1 bilhões) com a participação na companhia, sendo 24,8 bilhões de libras (aproximadamente US$ 33 bilhões) por meio da venda direta de ações, com o restante vindo de um plano de negociação, três colocações para investidores institucionais e cinco recompras direcionadas.

"Com o retorno do NatWest Group à propriedade totalmente privada pela primeira vez desde 2008, seguimos profundamente gratos ao governo, e aos contribuintes britânicos, por sua intervenção e apoio", declarou o presidente do conselho, Rick Haythornthwaite.