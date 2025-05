'Não existe idade certa para ser mãe, mas corpo envelhece'

Existe uma idade certa para engravidar? Do ponto de vista pessoal, a "melhor idade" para ter um filho varia de mulher para mulher, dependendo de seus sonhos, prioridades e circunstâncias de vida. Já sob a ótica biológica, a medicina indica que existe, sim, uma faixa etária considerada ideal para uma gravidez com menos riscos à saúde da mãe e do bebê.

"Nós, mulheres, evoluímos muito do ponto de vista social, econômico, cultural e profissional, mas a gente tem uma biologia, um corpo ou metabolismo que não funciona dessa forma", explica a ginecologista Cristiane Coelho, no quinto episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem".

A quantidade de óvulos que uma mulher produz cai ao longo do tempo. Até os 35 anos, essa queda é "mais gradual", descreve a médica. "Depois dos 35, porém, a queda é um pouco mais acelerada e, após os 40, é muito acelerada", diz ela.

Se o número de óvulos é menor, também é mais baixa a taxa de fertilidade. E o declínio também ocorre em relação à qualidade das células reprodutivas: óvulos "mais velhos", especialmente após os 35 anos, aumentam o risco de alterações genéticas, aborto espontâneo e problemas de saúde no feto durante a gestação.

Então, não é que existe uma idade ideal para ter um filho, ter o primeiro filho ou ser mãe, mas biologicamente falando, a idade ideal seria entre 20 e 30 anos, pensando em qualidade de óvulo. Cristiane Coelho, ginecologista

"Após os 35 anos, existe maior risco de complicações na gestação, não só pelos óvulos, mas porque o organismo, no geral, vai envelhecendo", acrescenta a ginecologista.

No entanto, isso não significa que toda gestação após os 35 anos terá complicações. Segundo a médica, a palavra-chave é planejamento.

É super possível engravidar de maneira saudável com mais de 35, eu mesma engravidei com 38 do meu último filho, mas você precisa ter um planejamento para cuidar da sua saúde. Cristiane Coelho, ginecologista

No programa, a atriz Bruna Spícola contou que engravidou de sua primeira filha aos 33, enquanto a caçula veio aos 38. Ela é mãe de Malu, de 4 anos, e Júlia, de 9 meses — ambas são saudáveis.

Antes de Júlia, porém, ela sofreu duas perdas gestacionais. Na época, a artista foi diagnosticada com trombofilia.

"É um problema vascular que, talvez, na primeira gestação, por ser mais jovem, ela não tenha enfrentado, mas os vasos sanguíneos também vão envelhecendo e vão sofrendo as mudanças, então ela precisou de cuidados para ter um filho de forma saudável mesmo com 37 anos", avalia Cristina.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e evitar o consumo de álcool e cigarro são algumas das recomendações para preparar o corpo para uma gravidez com menos riscos. "O estilo de vida saudável é cada vez mais essencial", enfatiza a médica.

