Aumento do IOF azeda o clima entre o governo e o Congresso

O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse ontem que espera que o governo Lula aponte outra solução para arrecadar recursos no lugar da elevação da alíquota do IOF, anunciada na semana passada para compensar as perdas no orçamento. Motta disse ainda que se o governo escolher acionar o Judiciário vai "piorar o ambiente com o Congresso". Ele defendeu a necessidade de o governo definir medidas estruturantes e colocar em discussão assuntos como a revisão dos benefícios fiscais, a desvinculação das receitas e o andamento da reforma administrativa. Disse ainda que o presidente Lula "precisa tomar pé da situação" e que a equipe econômica tem o prazo de 10 dias para apresentar uma alternativa. Após esse prazo, anunciou que será criado um grupo de trabalho para avaliar os benefícios fiscais. As bancadas têm pressionado Motta a colocar a derrubada em pauta e ele disse, após reunião com líderes, que se a avaliação do governo for a de manter o decreto, "nossa alternativa pode ser pautar" o projeto que susta a medida. Leia mais.

Termina hoje o prazo para entregar declaração do IR. Até às 23h59 ainda dá tempo para enviar a declaração anual e Imposto de Renda e evitar pagar multa, que parte de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. O primeiro lote de restituição do IR 2025 também será pago hoje, mesmo dia em que se encerra o prazo para a entrega da declaração. Serão pagas 6,2 milhões de restituições e o montante, de acordo com dados da Receita Federal, será de R$ 11 milhões, o maior valor já liberado em um lote inicial. Receberão primeiro contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou que sofram de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Veja como consultar.

Trump consegue suspender liminar que proibiu tarifaço. Uma corte federal de apelação dos Estados Unidos restabeleceu ontem a cobrança das tarifas globais anunciadas por Donald Trump, um dia depois de um tribunal comercial ter decidido que o presidente havia excedido sua autoridade ao impor as taxas e ordenado o bloqueio imediato das medidas. O Tribunal de Apelações não apresentou parecer ou justificativa. Em suas redes sociais, Trump comemorou decisão, acusou o tribunal comercial de agir contra a economia do país "por ódio", e disse que seu tarifaço tem sido "bem-sucedido" com "trilhões de dólares vindos de outros países" injetados na economia dos EUA. Leia mais.

Desemprego no trimestre até abril é o menor da história para o período. Dados divulgados ontem pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril. Apesar de representar um leve aumento na comparação com os três meses anteriores (6,5%), o patamar é o mais baixo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para o período finalizado em abril. O indicador é coletado desde 2012. No ano passado, a taxa de desemprego entre fevereiro e abril era de 7,5%. A pesquisa mostrou ainda que o país tem 39,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O total corresponde a um aumento de 0,8% do volume de profissionais celetistas em relação ao trimestre anterior e de 3,8% ante igual período do ano passado. Veja todos os números.

Estado de SP domina ranking das cidades com melhor qualidade de vida. O relatório do Índice de Progresso Social divulgado ontem aponta que a cidade de Gavião Peixoto, que fica no interior de São Paulo e tem menos de 5.000 habitantes, tem a melhor qualidade de vida no Brasil. O estudo analisou os 5.570 municípios do país e Gavião lidera o ranking pelo segundo ano seguido, com uma pontuação de 73,6, em uma escala que vai de 0 a 100, seguido de Gabriel Monteiro e Jundiaí, também no estado de São Paulo. Das 20 cidades mais bem colocadas, 14 estão no interior de São Paulo e somente três são capitais: Curitiba, Brasília e Campo Grande. O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais, como saúde e bem-estar, qualidade do meio ambiente, moradia, inclusão social e acesso à informação. Veja o ranking.

Libertadores define os 16 classificados para as oitavas. A fase de grupos da Copa Libertadores da América acabou ontem e seis brasileiros avançaram na disputa: São Paulo, Internacional, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Times que terminaram na liderança de seus grupos enfrentarão adversários que ficaram na 2ª posição. Não ocorrerão, portanto, duelos como Palmeiras x São Paulo ou Botafogo x Flamengo. As partidas das oitavas serão definidas por sorteio, que ocorre na próxima segunda-feira, e os jogos serão disputados só após o Super Mundial, no meio de agosto em duas semanas consecutivas. Veja todos os classificados.

São Paulo registra a menor temperatura do ano; sul tem neve. A frente fria que chegou ontem à região Sudeste derrubou as temperaturas rapidamente em São Paulo. A capital registrou 12,4°C às 7h, no Mirante de Santana, de acordo com a Defesa Civil. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo registrou temperatura ainda menor. Segundo o órgão, os termômetros alcançaram 11,2°C no extremo sul. O dia de hoje deve continuar gelado, com temperatura em torno dos 8°C no início do dia, e sem passar dos 20°C. Cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram a queda de flocos de neve e chuva congelada na madrugada de ontem. A serra do Rio do Rastro chegou a ser interditada pela Polícia Militar Rodoviária na manhã em razão do acúmulo de gelo na pista.