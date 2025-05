Moody's reduz perspectiva para nota da dívida do governo brasileiro

Resposta

Em nota, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que o governo está empenhado em melhorar as contas públicas, esforçando-se para aumentar a arrecadação e segurar gastos. "O Ministério da Fazenda reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos resultados fiscais e com o aprofundamento do processo de reformas estruturais, essenciais para garantir o maior crescimento econômico de longo prazo e assegurar o equilíbrio das contas públicas", destacou o comunicado.

O Tesouro ressaltou a importância das articulações entre o governo e o Congresso Nacional para a continuidade da aprovação de reformas. "Esse processo tem ocorrido - e continuará ocorrendo - por meio do trabalho conjunto entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, que demonstraram eficácia ao aprovar diversas medidas relevantes, incluindo uma ampla reforma tributária", prosseguiu o Tesouro, na nota.

Desde outubro do ano passado, a Moody's classifica o país um nível abaixo do grau de investimento. A nota é melhor que a de outras agências.

Classificação

Em julho de 2023, a Fitch elevou a nota brasileira para dois níveis abaixo do grau de investimento, com perspectiva estável. Em dezembro de 2023, a S&P Global também elevou a classificação do país para dois níveis abaixo do grau de investimento.