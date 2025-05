MP Eleitoral denuncia Marçal por publicar laudo médico falso de Boulos

O Ministério Público Eleitoral denunciou o ex-coach Pablo Marçal por dois episódios de suposta difamação e por divulgação de laudo médico falso contra Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições de 2024, quando os dois concorreram à Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

A denúncia foi feita ontem pela promotora Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis. No texto, ela diz que a primeira difamação ocorreu em 8 de agosto, durante debate transmitido ao vivo pela TV Bandeirantes. Marçal insinuou que Boulos era usuário de drogas, colocando o dedo em uma das narinas e simulando uma aspiração.

No mesmo dia, após o debate, Marçal repetiu a insinuação. Em entrevista a jornalistas, chamou Boulos de "cheirador de cocaína". Segundo a promotora, as duas situações tinham "nítido caráter ofensivo à reputação da vítima".

A denúncia também inclui a divulgação de falso atestado médico na véspera da eleição. No dia 4 de outubro, o documento foi publicado no perfil de Marçal no Instagram. O falso laudo afirmava que Boulos havia tido um surto psicótico e testado positivo para cocaína, com indicação de internação emergencial.

O Ministério Público diz que Pablo Marçal agiu em conjunto com mais duas pessoas. O biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior teria elaborado o documento em um receituário da sua clínica. Já o advogado Tassio Renam Souza Botelho, com autorização de Marçal, teria publicado o documento na conta de Instagram do ex-coach. Durante um podcast, Marçal confirmou a divulgação. Júnior e Botelho também foram denunciados.

A reportagem procurou Marçal e os outros dois denunciados. Eles não responderam até a publicação deste texto.