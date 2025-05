'Minha maior motivação é fazer história no PSG', diz Luis Enrique

"Minha maior motivação é fazer história no Paris Saint-Germain", declarou nesta sexta-feira (30) o técnico da equipe, Luis Enrique, sobre a possibilidade de conquistar o primeiro título do clube na Liga dos Campeões.

"O que realmente me motiva é fazer algo excepcional, que um clube importante como o PSG nunca conseguiu antes. Dar essa alegria ao clube e ao país. Depois, aceitarei com prazer o que o futebol nos reservar", declarou o treinador espanhol um dia antes da final contra a Inter de Milão, em Munique.

- O roteiro da final -

"Tudo pode mudar com um gol no início, por isso temos que nos adaptar e jogar a final do início ao fim. Sou muito otimista. Acho que somos um time que está acostumado a jogar uma final. Tentaremos direcionar o jogo para os aspectos nos quais consideramos que somos melhores".

"É um time italiano, todos conhecem seu espírito competitivo. Um time muito bem trabalhado, que sabe jogar com a bola, mas se não a tiverem, defendem muito bem. É um time muito completo".

- Inter com dois centroavantes -

Com Lautaro Martínez e Marcus Thuram, a Inter ataca praticamente com dois centroavantes, uma raridade no futebol atual.

"Não vamos mudar a nossa maneira de atacar ou de defender, mas existem detalhes e situações em que precisamos ter atenção. Cada jogo é diferente".

- Atacar contra três zagueiros -

A Inter joga com um esquema de três zagueiros, capazes de defender muito atrás e deixar o adversário sem espaços: "Minha equipe sabe como romper adversários como este e o que fazer contra defesas muito fechadas. A Inter tem muitos jogadores de alto nível, tanto na frente como atrás. Por isso eles chegaram à final".

"Quando um time recua para a área, é mais difícil por causa da densidade, mas meu time está acostumado a essas dificuldades. A Inter tem muitas individualidades defensivas e ofensivas. Adaptar-se e saber jogar a final será fundamental".

- A trajetória na Champions -

"O que tento transmitir à minha equipe é que nossa jornada tem sido árdua e difícil, e isso é uma vantagem para nós amanhã. Estamos acostumados: já jogamos finais de Liga dos Campeões, então não temos nenhum medo. Vamos entrar em campo e tentar mostrar o nossas melhores armas".

- Uma final dez anos depois -

Luis Enrique volta à final da Champions dez anos depois do título com o Barcelona em 2015, quando comandava o mítico ataque formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.

"Tento encarar isso com a tranquilidade que vem de ser dez anos mais velho, de ter dez anos a mais de experiência. Tento transmitir à equipe a maravilhosa oportunidade que temos de fazer história, mas, ao mesmo tempo, não quero deixar a empolgação tomar conta de nós".

"Adorei o treino de hoje, a atitude dos jogadores. Vamos tentar fazer uma grande final e tentar vencer".

pm/dr/cb/am

© Agence France-Presse