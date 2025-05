Minério de ferro tem perda semanal com demanda mais fraca da China e incerteza comercial

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira e fecharam com perdas em base semanal em meio à diminuição da demanda pelo ingrediente de fabricação de aço na China, enquanto investidores se preparavam para novas incertezas comerciais.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,43%, a 702 iuanes (US$97,65) a tonelada, perdendo 2,84% na semana.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura recuava 0,66%, a US$96,25 a tonelada. O contrato registrou baixa de 1,91% esta semana.

A produção de ferro gusa, normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro, caiu pela terceira semana consecutiva, diminuindo cerca de 0,7% para 2,42 milhões de toneladas em 30 de maio, segundo dados da consultoria Mysteel.

A demanda sazonal por aço atingiu seu pico, enquanto a demanda por materiais de construção continuará a diminuir, disse a corretora Galaxy Futures em uma nota.

Ainda assim, como as usinas siderúrgicas mantêm lucros razoáveis, os preços do minério de ferro têm certo suporte, disse a corretora Hexun Futures.

De modo geral, a atividade fabril da China provavelmente contraiu-se pelo segundo mês em maio, segundo pesquisa da Reuters na sexta-feira, sugerindo que as tensões comerciais com os principais mercados de exportação estão pesando na mente dos fabricantes.

Nos EUA, as tarifas do presidente Donald Trump permanecerão em vigor depois que um tribunal federal restabeleceu-as temporariamente na quinta-feira, revertendo a decisão de um tribunal comercial na quarta-feira de bloquear imediatamente a maioria das tarifas.

Os mercados financeiros da China estarão fechados na segunda-feira por causa de um feriado. As negociações serão retomadas na terça-feira, 3 de junho.

(Reportagem de Michele Pek)