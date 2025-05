Méliuz lança oferta de ações para compra de bitcoins

SÃO PAULO (Reuters) - O Méliuz anunciou nesta sexta-feira que fez pedido para oferta primária de ações com objetivo de levantar recursos para aquisição de bitcoins, com precificação prevista para ocorrer em 12 de junho. As ações da companhia recuavam cerca de 7% na bolsa paulista.

A companhia que antes era conhecida como uma empresa de cashback, aprovou em março criação de uma nova estratégia para a sua tesouraria, voltada para investimento em bitcoins.

A oferta primária da empresa envolve um montante inicial de R$150 milhões, com base na cotação de fechamento de sua ação na véspera, de R$8,82. A operação poderá ser ampliada em até 200% do total de ações inicialmente ofertadas, disse a companhia fato relevante.

A empresa declarou em meados do mês que comprou 320,25 bitcoins a um preço médio de US$101.703,80 por criptomoeda desde o anúncio da estratégia para se tornar uma "bitcoin treasury company".

No anúncio desta sexta-feira, a Méliuz afirmou que o lote inicial será formado por 17.006.803 ações e que vai distribuir como "vantagem adicional" para os investidores 50,68 milhões de bônus de subscrição divididos em 10 séries. As séries terão concessão de bônus "na proporção definida" para cada uma, variando de 0,24 a 0,35.

Na terça-feira, a Méliuz anunciou que o BTG Pactual elevou participação na companhia para 8,12%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)