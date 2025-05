Meliuz fará oferta primária de ações de até R$ 450 milhões para compra de bitcoin

A Méliuz informou nesta sexta-feira, 30, que foi protocolado, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 17.006.803 ações ordinárias, sob o rito de registro automático de distribuição. Tomando como base a cotação de fechamento das ações ordinárias da companhia na quinta-feira, de R$ 8,82, a oferta deverá movimentar, inicialmente, R$ 150 milhões, podendo chegar a R$ 400 milhões com lotes adicionais.

A companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta integralmente para a realização de aquisições de bitcoin, buscando um retorno de longo prazo no referido ativo, de forma a consolidar o bitcoin como principal ativo estratégico da tesouraria da companhia.

Adicionalmente serão atribuídos, como vantagem adicional e entregues aos subscritores das ações, 50.680.267 bônus de subscrição, divididos em 10 séries, sendo que para cada ação (incluindo as ações adicionais) subscrita na Oferta, serão concedidos bônus de subscrição na proporção definida para cada uma de suas séries.

Os bônus de subscrição de uma ou mais séries poderão ser representados por recibos de subscrição, que permanecerão bloqueados para qualquer tipo de transferência até a Aprovação do Novo Limite de Capital Autorizado e a sua substituição por bônus de subscrição.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais. Segundo a empresa, a quantidade poderá ser acrescida em até 200%, ou seja, em até 34.013.606 ações ordinárias e 101.360.548 bônus de subscrição correspondentes, de forma que o montante total da oferta poderá chegar a R$ 450.000.007,38.

A oferta, que será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior, terá coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), com contrato de garantia firme de liquidação.

A primeira data de corte da oferta prioritária ocorre em 3 de junho, com o início do período de subscrição prioritária no dia seguinte. A segunda data de corte da oferta prioritária acontece em 9 de junho, com encerramento do período de subscrição prioritária no dia 10.

A fixação do preço por ação ocorre no dia 12 de junho, com o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3 previsto para 16 de junho.