Lula diz que saúde está 'melhor, impossível', após recuperação de vertigem

O presidente Lula (PT) disse estar bem de saúde, quatro dias após ir ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, por causa de tonturas.

O que aconteceu

"Melhor, impossível", disse Lula, ao ser abordado hoje por jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente participa do relançamento do programa voltado a diminuir a fila de procura por médicos especialistas no SUS (Sistema Único de Saúde).

Na segunda, Lula sentiu tontura depois do almoço, no Palácio da Alvorada. Ele chamou a médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, e foi à unidade para fazer exames de acompanhamento por volta das 14h30. Todas as reuniões daquela tarde foram canceladas.

Segundo o boletim, ele teve diagnóstico de labirintite, após um quadro de vertigem. Lula fez exames de imagem e de sangue, que saíram normais. Em seguida, voltou para o Palácio da Alvorada, onde foi recomendado permanecer em repouso pelo resto do dia e na terça.

Na quarta, já retomou as viagens nacionais. Lula foi para Pernambuco e Paraíba para inaugurar obras de infraestrutura e, na quinta, para Paraná, onde inaugurou um assentamento, e Santa Catarina, em visita ao Porto de Itajaí.