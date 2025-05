Líder do PT pede que PGR investigue ligação de Bolsonaro a Mourão

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República) investigue a ligação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), na véspera de um depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Mourão teria recebido telefonema de Bolsonaro um dia antes de prestar depoimento no STF. O ex-presidente teria orientado o senador, que é sua testemunha no processo que apura a tentativa de golpe, sobre o que dizer ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Depoimento de Mourão foi no último dia 23. No documento, Lindbergh alega que a postura de Bolsonaro pode configurar obstrução de Justiça e uma tentativa de "embaraçar as investigações" ao influenciar a versão que seria relatada ao Supremo.

Deputado pediu medida cautelar de prisão. Também pediu que a PGR ouça Mourão e proíba que Bolsonaro mantenha qualquer contato, direto ou indireto, com testemunhas. "A própria confissão de Mourão quanto à ligação e o momento em que ela ocorre —véspera do depoimento— servem como indícios objetivos de tentativa de interferência indevida", diz.

Lindbergh diz que o ocorrido mostra o "desprezo" do ex-presidente pelas instituições. "Ainda que sem ameaça expressa, há nítido desvio de conduta por parte de Jair Bolsonaro ao acessar diretamente uma testemunha chave, justamente no momento mais sensível da apuração: a fase de reconstrução narrativa por meio da prova oral", diz.

Segundo o Metrópoles, o próprio Mourão contou que Bolsonaro o procurou. O senador disse, por exemplo, que o ex-presidente pediu que ele dissesse nunca ter ouvido qualquer menção a uma tentativa de golpe.

Após a repercussão, Mourão recuou e disse que os dois conversaram "coisas genéricas de companheiros de longas datas". À Folha de S.Paulo, o ex-vice-presidente disse que Bolsonaro ligou apenas para confirmar a data e o horário de seu depoimento.