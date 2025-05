Legislação tributária de Trump inclui cláusula que enfraquece poderes de tribunais

Por Tom Hals

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - O projeto de lei abrangente sobre cortes de impostos e gastos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclui uma disposição que, segundo os críticos, enfraqueceria o poder dos juízes do país de agirem contra o desacato quando o governo viola decisões judiciais.

A cláusula de uma frase no projeto de lei de 1.100 páginas impede que os tribunais federais, inclusive a Suprema Corte, executem ordens de desacato, a menos que os autores dos processos tenham pago uma caução em dinheiro, o que raramente acontece em casos contra o governo.

"Nenhum tribunal dos Estados Unidos pode executar uma citação de desacato por não cumprimento de uma liminar ou ordem de restrição temporária se nenhuma garantia foi dada quando a liminar ou ordem foi emitida", diz a disposição. Ela se aplica retroativamente.

"Garantia" se refere a títulos monetários que podem ser usados em litígios privados quando uma parte pede a um juiz que emita uma liminar bloqueando as ações de outra parte, como uma empresa que tenta impedir um rival de vender um produto. Se a liminar for revertida posteriormente, o título ajuda a cobrir as perdas do réu.

A disposição segue um memorando da Casa Branca, em março, que orientou os chefes de órgãos governamentais a solicitar que os demandantes paguem uma caução se estiverem buscando uma liminar contra uma política do órgão. O governo Trump disse que a medida impediria ações judiciais frívolas.

O governo e o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Trump tem atacado juízes que emitiram decisões contra seu governo, mas também disse que obedeceria à Suprema Corte.

Os juízes geralmente não exigem cauções em casos contra o governo. Em um processo movido por dois pequenos fabricantes de brinquedos contra as tarifas do governo Trump, os autores da ação disseram que a quantia solicitada pelo governo seria mais cara do que as tarifas e anularia o benefício de uma liminar.

Na quinta-feira, o juiz fixou a caução em US$100 e bloqueou as tarifas contra as duas empresas.

Os tribunais federais têm sido um importante controle sobre Trump em seu segundo mandato, já que os autores de dezenas de casos conseguiram que juízes bloqueassem políticas da Casa Branca.

Não foram exigidas cauções na grande maioria desses casos, portanto, se a disposição do projeto da Câmara se tornasse lei, os juízes não poderiam executar ordens de desacato.

Embora nenhum juiz tenha emitido uma ordem de desacato, vários juízes federais afirmaram que as autoridades do governo Trump pareciam estar desafiando ordens judiciais e corriam o risco de serem consideradas desacatadas.

Os juízes usam o desacato para fazer com que uma parte cumpra a decisão, geralmente aplicando multas ou ameaçando com prisão. Quando a parte cumpre a decisão, as penalidades cessam.

A Câmara aprovou o projeto de lei em 22 de maio por uma margem de um voto, sem nenhum voto dos democratas. A legislação agora está indo para o Senado, onde os republicanos têm uma margem de 53 a 47 votos. Vários republicanos disseram que tentarão modificar o projeto.