Leão mata homem em alojamento de safari na Namíbia

Um leão matou um homem de 59 anos em um complexo de tendas de luxo situado em uma região remota do noroeste da Namíbia, anunciou a polícia do país africano.

A vítima acampava com outros turistas e foi atacada no começo da manhã, quando deixou a barraca para ir ao banheiro, informou o Ministério do Meio Ambiente ao veículo local Informante.

Outros turistas conseguiram afastar o leão, mas o homem já estava morto. A polícia compareceu ao local e vai apresentar "um relatório completo em seu devido tempo", disse um porta-voz.

Estimava-se que havia em 2023 cerca de 60 leões adultos e mais de uma dezena de filhotes no noroeste da Namíbia. Mas a população desses animais diminuiu nos últimos meses, devido à seca, escassez de presas e aos conflitos com seres humanos.

str-ho/phz/hgs/llu/lb/am

© Agence France-Presse