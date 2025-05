Kremlin expressa satisfação por posição de Putin sobre expansão da Otan ser compreendida pelos EUA

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta sexta-feira que a Rússia está feliz que a posição do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a adesão da Ucrânia à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) esteja sendo compreendida pelos Estados Unidos.

Peskov comentou sobre as palavras do enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Keith Kellogg, de que as preocupações da Rússia sobre a possível adesão da Ucrânia à Otan são justas.

(Reportagem de Dmitry Antonov)