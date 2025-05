João Fonseca lota as arquibancadas e leva aura de Guga a Roland Garros

O prodígio brasileiro João Fonseca já está na terceira rodada de Roland Garros e carrega consigo a aura do ídolo Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio.

As arquibancadas das quadras anexas ganham ar de estádio de futebol enquanto João voa no saibro parisiense.

Na primeira rodada, a quadra N.7 ficou pequena para receber os torcedores ansiosos para conhecer o jovem de 18 anos, que apesar de ter pouco tempo na elite do tênis, já atrai um grande número de brasileiros para apoiá-lo.

"Sabia que teria muitos brasileiros, porque muitos vivem em Paris e vêm aqui desde a época do Guga", afirmou João na quinta-feira, depois de bater na segunda rodada o francês Pierre-Hugues Herbert na quadra 14, novamente lotada.

Em 1997, o carismático Guga, então com apenas 20 anos, surpreendeu o mundo quando conquistou seu primeiro título em Paris. Mas as vitórias posteriores, em 2000 e 2001, confirmaram que seu sucesso não era obra do acaso.

- Interesse mediático e popular -

João, número 65 no ranking da ATP, também gera grande interesse popular e midiático desde que começou a obter bons resultados no início da temporada.

No Aberto da Austrália, em janeiro, depois do título no ATP NexGen (o Finals para menores de 21 anos), conseguiu sua vitória mais imponente até o momento, ao derrotar o russo Anrey Rublev, então número 9 do mundo, em três sets na sua estreia em Grand Slams.

Com essa energia, conquistou seu primeiro título no circuito, o ATP 250 de Buenos Aires, batendo na final o argentino Francisco Cerúndolo (N.18) e, de quebra, tornando-se um dos dez jogadores mais jovens da história a vencer um torneio ATP.

Nascido e criado em Ipanema, no Rio de Janeiro, João Fonseca havia mostrado seu potencial no Rio Open de 2024. Aos 17 anos, quando era o 655º do mundo, chegou às quartas de final do torneio.

Desde então, a torcida brasileira vê no jovem o "novo Guga", enquanto seus adversários só têm elogios.

"É alguém que terei que ficar de olho (...) O nome de João Fonseca em breve terá que ser adicionado à lista dos melhores jogadores do mundo", disse o espanhol Carlos Alcaraz em Melbourne.

Com a primeira vitória em Roland Garros, sobre o polonês Hubert Hurkacz (N.28), João é o jogador mais jovem a vencer uma partida no saibro parisiense desde o próprio Alcaraz, campeão no ano passado.

O brasileiro também foi elogiado pelo sérvio Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam, "por tudo o que fez no último ano".

- "Nascido o saibro" -

"Ele mostra maturidade. Parece muito equilibrado e tem um jogo bastante impressionante", reconheceu sua última vítima, Pierre-Hugues Herbert, após sua eliminação.

Os espectadores dos jogos de João viram de perto um repertório excepcional de jogadas, com uma direita muito eficiente no saibro.

"Eu nasci no saibro, como todos os brasileiros! Comecei a jogar neste piso quando tinha 11 ou 12 anos", contou o jovem tenista, que também gosta muito da grama.

Fenômeno precoce, mas sem queimar etapas, João sabe que ainda tem muito a evoluir.

"Sou jovem, ganho experiência a todo momento, aprendo muito com este ambiente, com o circuito", afirmou o brasileiro, que no sábado vai enfrentar o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, por uma vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

