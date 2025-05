INSS 2025: pagamentos de maio já começaram a ser feitos; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o cronograma oficial de pagamentos para o ano de 2025, incluindo as datas específicas para o mês de maio.

O que aconteceu

A programação segue o mesmo critério utilizado anteriormente, com base no penúltimo dígito do Número do Benefício (NB), o que garante uma distribuição organizada e sistemática dos repasses.

Os créditos destinados a aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até o valor do salário mínimo terão início no dia 26 de maio e seguirão até 6 de junho. Já os beneficiários que recebem acima do piso nacional terão seus valores liberados entre os dias 2 e 6 de junho. Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos por mês, sendo aproximadamente 28,2 milhões para quem ganha o valor mínimo e 12,3 milhões para os que recebem acima disso.

Para descobrir a data exata do depósito, o segurado deve consultar o número do seu cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço. As informações atualizadas podem ser conferidas com antecedência de uma semana antes do início dos repasses, acessando o portal ou aplicativo Meu INSS. É necessário fazer login com CPF e a senha cadastrada na plataforma Gov.br.

Se surgirem dúvidas, o beneficiário pode buscar auxílio pela Central de Atendimento do INSS, discando 135. O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, e o suporte humano está disponível durante o expediente comercial.

No portal Meu INSS, é possível acompanhar os pagamentos acessando a seção "Extrato de Pagamento". A plataforma também oferece acesso a outras informações, como dados cadastrais, por meio da barra de busca.

Calendário de maio para quem recebe até um salário mínimo

Final do NB 1: 26 de maio

Final do NB 2: 27 de maio

Final do NB 3: 28 de maio

Final do NB 4: 29 de maio

Final do NB 5: 30 de maio

Final do NB 6: 2 de junho

Final do NB 7: 3 de junho

Final do NB 8: 4 de junho

Final do NB 9: 5 de junho

Final do NB 0: 6 de junho

Calendário de maio para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho