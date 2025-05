Inflação na Alemanha desacelera para 2,1% em maio e se aproxima de meta do BCE

Por Rachel More e Balazs Koranyi

BERLIM (Reuters) - A inflação na Alemanha desacelerou ainda mais em maio, aproximando-se da meta de 2% do Banco Central Europeu e fortalecendo o argumento por um corte na taxa de juros da zona do euro na próxima semana, mas a turbulência econômica ofusca as expectativas de uma recuperação duradoura.

A inflação alemã desacelerou para 2,1% no mês, de 2,2% em abril, informou o escritório federal de estatísticas nesta sexta-feira, citando dados preliminares harmonizados para comparação com outros países europeus.

Analistas consultados pela Reuters haviam previsto uma alta de 2,0%.

A Alemanha, a maior economia da zona do euro, publicou seus números antes dos dados de toda a zona do euro na terça-feira. Espera-se que a inflação da zona do euro desacelere para 2,1% em maio, de 2,2% em abril, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

A inflação da zona do euro está em declínio e já pode atingir a meta de 2% do BCE neste mês, devido ao crescimento moderado dos salários, aos preços mais baixos de energia e a uma moeda forte, justificando outro corte de juros em 5 de junho.

Economistas acreditam que a inflação ficará bem abaixo da meta do BCE por volta da virada do ano, principalmente em função de um efeito de base estatística, antes de voltar a subir para 2% em 2026.

Ainda mais adiante, as tarifas, a fragmentação do comércio e a desglobalização podem se mostrar inflacionárias, sugerindo que as perspectivas de curto e médio prazo são bastante diferentes e podem exigir outra resposta da política monetária.

