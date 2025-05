Inflação desacelera mais que o esperado em abril nos EUA, apesar das tarifas

A inflação nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em abril, segundo o índice oficial PCE divulgado nesta sexta-feira (30), que abrange o período de implementação da maioria das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE), uma métrica acompanhada de perto pelo Federal Reserve (banco central americano), subiu 2,1% nos 12 meses até abril, informou o Departamento de Comércio em um comunicado.

Em março, o índice foi de 2,3%.

Analistas esperavam que a pressão inflacionária fosse ligeiramente maior, de +2,2% em 12 meses, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch.

Com os números de abril, a inflação geral permanece um pouco acima da meta de longo prazo do Fed, de 2%.

Enquanto isso, a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, subiu 2,5% na comparação anual, também ligeiramente abaixo da previsão de 2,6%.

Na comparação mensal, o índice PCE retomou a tendência de alta (+0,1% em relação a março), impulsionado pela recuperação dos preços de bens duráveis (+0,5%).

Essa categoria inclui a indústria automobilística, um dos primeiros setores afetados pela ofensiva protecionista de Trump.

Em abril, Trump impôs tarifas de 10% à maioria dos países e tarifas significativamente mais altas a dezenas de parceiros comerciais.

Embora o presidente tenha revertido parcialmente sua posição nas negociações comerciais iniciadas com os diversos países, especialistas esperam que os preços subam assim que os varejistas liquidarem seus estoques pré-tarifários.

A cruzada tarifária de Trump desencadeou batalhas judiciais.

Esta semana, o Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Manhattan, decidiu que Trump havia excedido sua autoridade e proibiu a maioria das tarifas. No entanto, um juiz federal anulou temporariamente essa decisão, permitindo que as taxas permanecessem inalteradas enquanto o processo judicial é resolvido.

