(Reuters) - O Ibovespa operava estável nos primeiros negócios desta sexta-feira, marcada pela divulgação do desempenho do PIB no Brasil no primeiro trimestre e dados de inflação ao consumidor de abril nos Estados Unidos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava estabilidade, a 138.528,43 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, mostrava decréscimo de 0,06%.

(Por Paula Arend Laier)