Ibovespa fecha em queda com realização de lucros, mas acumula alta em maio

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, com o viés externo desfavorável a risco endossando movimentos de realização de lucros, conforme encerrou mais um mês com desempenho acumulado positivo, período em que renovou máximas históricas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,09%, a 137.026,62 pontos, contabilizando perda de 0,58% na semana, mas alta de 1,45% em maio.

Na máxima do dia, o Ibovespa marcou 138.637,35 pontos. Na mínima, foi a 136.725,85 pontos. O volume financeiro no pregão somou R$31,28 bilhões.

"Após mais um mês de rali positivo para as ações brasileiras, o Ibovespa corrigiu parte dos ganhos recentes", afirmou o analista-chefe da Levante Inside Corp, Eduardo Rahal.

Novas ameaças na disputa comercial entre Estados Unidos e China corroboraram a cautela, com a Casa Branca afirmando que prepara novas ações contra Pequim após o presidente Donald Trump acusar o país asiático de violar um acordo com Washington.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou estável, tendo ainda no radar dados de abril sobre a inflação nos EUA.

"Trump reacendeu o risco de uma guerra comercial ao acusar a China de violar o acordo tarifário firmado recentemente. Isso gerou uma nova onda de aversão ao risco", afirmou o especialista em investimentos Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital.

No Brasil, o último pregão de maio também foi marcado pela repercussão do PIB no Brasil, que cresceu 1,4% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, puxado pela agropecuária, em linha com as expectativas.

"Já antevíamos um PIB mais forte no primeiro trimestre, com uma participação relevante da agricultura. Isso foi justamente o que aconteceu", afirmaram economistas do Bradesco, em relatório a clientes nesta sexta-feira.

"Por outro lado, as componentes cíclicas tiveram desempenho mais moderado, refletindo um menor dinamismo da demanda doméstica do que o resultado agregado pode aparentar", acrescentaram, vislumbrando uma desaceleração ao longo do ano.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,53%, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com declínio de 0,43%. A mineradora também teve um pedido negado para aumentar seu consumo de energia elétrica no polo de produção de níquel de Onça Puma (PA), após perder um prazo regulamentar para confirmar a solicitação.

- PETROBRAS PN recuou 1,09% e PETROBRAS ON cedeu 1,32%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou em baixa de 0,39%.

- ITAÚ UNIBANCO PN teve decréscimo de 0,16%, em sessão mista para os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN avançou 0,75%, mas BANCO DO BRASIL ON cedeu 1,18% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 0,27%. O CMN e o BC aprovaram resoluções que introduzem requerimentos prudenciais individuais a conglomerados de instituições financeiras em critérios de gestão de riscos, liquidez e capital.

- AZZAS 2154 ON avançou 3,71%, com analistas do UBS BB reiterando a recomendação de compra para a ação e elevando o preço-alvo de R$37 para R$54 após revisar para cima as previsões para os lucros da varejista de moda em 2025 e 2026. "Um controle de custos mais rigoroso e ganhos de eficiência contínuos deverão continuar a apoiar a rentabilidade", afirmaram Vinicius Strano e equipe em relatório a clientes.

- MAGAZINE LUIZA ON subiu 1,54%, após obter US$50 milhões com o banco multilateral de desenvolvimento BID Invest. A transação é complementar à captação realizada este ano junto à International Finance Corporation (IFC), ligada ao Banco Mundial, de US$130 milhões. Os recursos serão utilizados para financiar a maior parte dos investimentos em tecnologia.

- GERDAU PN fechou em baixa de 3,17%, em mais um dia de queda do setor; persistem preocupações com importações de produtos siderúrgicos, em meio a um ambiente de sobreoferta global. CSN ON perdeu 3,85% e USIMINAS PNA caiu 0,57%.

- MÉLIUZ ON, que não faz parte do Ibovespa, caiu 9,07%, após anunciar uma oferta primária de ações inicialmente da ordem de R$150 milhões -- mas que pode ser ampliada em até 200% -- para levantar recursos para a aquisição de bitcoins. A operação tem precificação prevista para ocorrer em 12 de junho.