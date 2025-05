Humorista britânico Russell Brand se declara inocente de estupros e agressões sexuais

O humorista e ator britânico Russell Brand se declarou inocente de dois estupros e múltiplas agressões sexuais durante uma breve audiência perante um tribunal de Londres nesta sexta-feira (30), onde será julgado em 3 de junho de 2026.

O comediante de 49 anos, ex-marido da estrela do pop Katy Perry, é acusado por quatro mulheres, cujas identidades são protegidas, de incidentes que supostamente ocorreram entre 1999 e 2005, na região costeira de Bournemouth (sul da Inglaterra) e em Londres.

O humorista, que virou um influenciador antissistema e completa 50 anos em junho, só se manifestou para defender sua declaração de inocência perante o tribunal Southwark Crown Court, em Londres.

Russell Brand foi libertado sob fiança em 2 de maio, um regime que implica certas condições que ele deve cumprir.

Após as acusações no início de abril, o comediante e ator, que se tornou popular no Reino Unido por apresentar um spin-off do reality show Big Brother, negou as acusações e admitiu ter se envolvido em comportamentos viciantes no passado, mas nunca ter sido um estuprador.

"Eu era um tolo, um viciado em drogas, um viciado em sexo e um idiota, mas nunca um estuprador. Nunca me envolvi em atividades sexuais não consensuais", afirmou ele na época em um vídeo publicado no X.

O ator já havia sido interrogado pela polícia em novembro de 2023.

A polícia abriu uma investigação depois que o Sunday Times e o canal de televisão Channel 4 revelaram denúncias feitas por quatro mulheres contra o artista, uma alegando estupro e as outras alegando agressão sexual e violência psicológica.

"Autorizamos a Polícia Metropolitana a indiciar Russell Brand após denúncias feitas depois da exibição de um documentário do Channel 4 em setembro de 2023", anunciou o Crown Prosecution Service (CPS) em abril.

Brand é acusado de estuprar uma mulher em 1999 em Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, enquanto as outras acusações se referem a incidentes ocorridos na região de Westminster, no centro de Londres, em 2001, 2004 e 2005.

Após seu casamento com Katy Perry, que durou 14 meses, entre 2010 e 2012, Brand se casou com a autora e ilustradora Laura Gallacher, com quem tem três filhos.

