Haddad não está se isolando, diz presidente do PT: 'Injustamente atacado'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não está se isolando, ele está sendo injustamente atacado, afirmou o senador e presidente do PT, Humberto Costa, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Eu acho que ele está sendo injustamente atacado. Não vejo que esse ataque venha do governo. Qualquer governo, assim como a relação entre governo e partido, comporta visões diferenciadas, comporta divergências.

Eu não vejo grande problema nisso, mas não vejo nesse momento qualquer tipo de movimento orquestrado ou não, seja de dentro do governo ou do partido, de fragilização do ministro Fernando Haddad.

Humberto Costa, senador e presidente do PT

O presidente do PT afirmou que setores da imprensa e o Congresso tentam fragilizar Haddad.

Agora vejo claramente tentativas dessa fragilização, não digo que é o caso de vocês ou de qualquer de algum outro setor da imprensa, mas há obviamente na imprensa nesse momento uma má vontade muito grande, especialmente para aqueles que corroboram de forma permanente as ideias do setor financeiro.

Enfim, vejo também por parte do Congresso Nacional, naturalmente de parte de setores do Congresso Nacional, especialmente da extrema direita.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou um congelamento de R$ 31,3 bilhões para este ano para cumprir a meta fiscal de gastos. Além desse bloqueio, o governo anunciou o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) com impacto fiscal positivo de cerca de R$ 20 bilhões.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu ao governo que aponte outra solução para arrecadar recursos no lugar do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele tem buscado soluções para evitar votar os projetos que podem derrubar o decreto do IOF, informaram lideranças ouvidas pelo UOL.

Apesar da pressão da oposição e partidos do centrão, lideranças contam que o deputado prefere achar uma alternativa que evite o desgaste de derrubar uma medida do governo no plenário.

Para Humberto Costa, o ministro da Fazenda "já deu demonstrações cabais de várias coisas que são necessárias ao Brasil". O senador destaca a "capacidade de convencimento e entendimento político" de Haddad.

Todos precisam lembrar que ele foi o condutor desse processo da reforma tributária, que eu tive a oportunidade de acompanhar, de participar, uma das negociações mais bem feitas e mais exitosas que nós já tivemos no parlamento brasileiro e na relação entre parlamento e poder Executivo.

O ministro Haddad também foi capaz de, pelo convencimento, conseguir medidas importantes para que o Brasil esteja hoje numa situação que pouca gente lembra quando se faz esse debate. É um país que está crescendo muito mais do que havia previsões internas ou previsões internacionais.

É um país que está reduzindo o desemprego de forma bastante consistente, que tem ampliado a participação dos trabalhadores na renda nacional, que tem favorecido o crescimento do micro empreendedorismo.

Enfim, nós temos resultados econômicos extremamente robustos e importantes, e as pessoas esquecem disso no momento de fazer uma crítica em relação ao que está sendo discutido nesse momento.

O grande fiador, inclusive, do arcabouço fiscal da busca para que nós sigamos rigorosamente esse arcabouço é o ministro Haddad. A quem pode favorecer esse tipo de tentativa de isolamento que alguns estão querendo fazer em relação ao ministro? Eu sinceramente não vejo dentro do governo isso, mas vejo fora muita gente querendo fazê-lo.

Humberto Costa, senador e presidente do PT

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.