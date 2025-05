Guerra das empanadas: por que ator Ricardo Darín virou meme e alvo de Milei

Ricardo Darín, 68, um dos atores mais famosos da Argentina, tornou-se o mais novo alvo do governo de Javier Milei após criticar o alto custo de vida no país. Ao comentar sobre o preço das empanadas, salgado típico argentino, Darín foi alvo de críticas em massa por parte de apoiadores do governo. O próprio presidente chegou a compartilhar publicações questionando o ator.

As declarações de Darín aconteceram no sábado, 24 de maio, quando ele era um dos convidados do programa "La Noche de Mirtha", apresentado por Mirtha Legrand, outra figura icônica na cena artística argentina. Acompanhado de mais quatro colegas, o argentino foi questionado sobre a sua opinião a respeito do atual momento do país, e respondeu sem poupar ironia.

"Fantástico, está ótimo. Agora que já estão tirando os dólares dos colchões", respondeu o ator, que esteve em um filme vencedor do Oscar, "O Segredo dos Seus Olhos", e em outros três indicados ao prêmio norte-americano.

Na declaração, Darín fez referência a um decreto assinado por Milei na semana passada, que aliviou controles fiscais sobre dólares não declarados, para tentar promover o uso de moeda estrangeira pelos argentinos.

"A verdade é que eu não entendo. Me chama a atenção isso de tirar os dólares do colchão. Para quem eles estão falando? Uma dúzia de empanadas custa 48 mil pesos", concluiu o ator, brincando que apenas ele e um de seus colegas de bancada já acabariam com todos os salgados.

48 mil pesos equivalem a cerca de US$ 43 (R$ 243, na cotação atual), segundo contas do próprio Darín. "Tem gente que está passando por muita dificuldade", observou.

Apesar de ter elogiado Milei em um evento no início do mês, Legrand concordou com o convidado. "Os preços são terríveis, o dinheiro não é suficiente."

'Guerra' nas redes: Milei apoiou posts ironizando Darín

As declarações de Darín não foram bem recebidas por apoiadores do presidente, que acusaram o ator de comer "empanadas de ouro", exagerando o preço real do salgado.

Outros apontaram motivações políticas nas críticas, chamando o ator de "kuka" —apelido negativo para os kirchneristas, simpatizantes do já falecido Néstor Kirchner e de sua esposa, Cristina, que presidiram o país.

A polêmica foi alimentada depois que o próprio Milei republicou alguns dos memes criticando Darín, sendo seguido por funcionários de alto escalão do governo. Apesar de a aparição na TV ter acontecido há quase uma semana, o líder argentino continua compartilhando críticas ao artista no Instagram.

Javier Milei alimentou discussão compartilhando posts que ironizam Darín Imagem: Reprodução/Instagram

"Terrível o que fez o Darín, uma surpresa, me deu vergonha alheia", disse o ministro da economia de Milei, Luis Caputo, em entrevista ao canal argentino LN+, no início da semana. "Quis dar uma de popular e disse uma estupidez pela qual ainda estão criticando-o nas redes. Tudo bem se você pode comprar empanadas no Mi Gusto ou no Don Julio, mas as empanadas não custam isso, Ricardito", ironizou ele, mencionando dois restaurantes caros de Buenos Aires, e afirmando que é possível comer bons salgados por 16 mil pesos.

Na segunda-feira, pouco depois das declarações de Caputo, Darín voltou a comentar o assunto e criticou a postura do ministro.

"Claro que existem todos os tipos de empanadas, mais caras, mais baratas, depende da vizinhança e tudo mais. Mas acho que está claro do que estamos falando, os preços estão altos e as pessoas sabem. Não tem nada a ver com falar mal do governo ou do senhor Caputo. Nunca o tratei mal, não o conheço, não tem porque ele me chamar de 'Ricardito'. Não me parece certo que um funcionário público faça isso", declarou ele à emissora América TV.

Aumento de 80% no preço em relação ao ano passado

Segundo o El País, o IPCBA (Índice de Preços ao Consumidor da Cidade de Buenos Aires) apontou em abril que uma dúzia de empanadas custava em média 22.010 pesos argentinos. Mas, realmente, existe uma grande disparidade de preços entre os produtos, a depender de sua qualidade e da região em que eles são vendidos.

Em Buenos Aires, a dúzia de empanadas vai de 12 a 47.900 pesos, segundo o índice. Isso representa um aumento de 80% no preço em relação ao ano passado, de acordo com o IPCBA, bem acima da inflação geral dos alimentos, que ficou em 39,4%.

Por mais que a gestão de Milei tenha conseguido reduzir a inflação nos últimos 16 meses, essa desaceleração está conectada a uma forte recessão, com uma disparada nos preços de diversos produtos.

A Associação Argentina de Atores se solidarizou com Darín, afirmando que Milei transformou "a falta de respeito em um modo de governar".