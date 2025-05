Trump ordena verificação adicional de todos os solicitantes de visto relacionados a Harvard

O Departamento de Estado dos EUA ordenou que todas as suas missões consulares no exterior iniciassem uma verificação adicional dos solicitantes de visto que pretendem viajar ao país para alguma atividade relacionada à Universidade de Harvard, de acordo com um telegrama interno visto pela Reuters nesta sexta-feira, em uma expansão significativa da repressão do presidente Donald Trump contra a instituição acadêmica.

Em um telegrama datado de 30 de maio e enviado a todos os postos diplomáticos e consulares dos EUA, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, instruiu o início imediato da "verificação adicional de qualquer solicitante de visto de não imigrante que pretenda viajar para a Universidade de Harvard para qualquer finalidade".

Tais solicitantes incluem, mas não se limitam, a futuros alunos, alunos atuais, professores, funcionários, terceirizados, palestrantes convidados e turistas, diz o telegrama.

A Universidade de Harvard "não conseguiu manter um ambiente no campus livre de violência e antissemitismo", disse o telegrama, citando o Departamento de Segurança Interna e, portanto, as medidas de verificação aprimoradas visam ajudar os funcionários consulares a identificar os solicitantes de visto "com histórico de assédio e violência antissemita", segundo o documento.

A ordem também orienta os funcionários consulares a considerarem o questionamento da credibilidade do solicitante se as contas de mídia social do indivíduo forem privadas e os instrui a pedir ao solicitante que defina suas contas como públicas.

As medidas adicionais em Harvard foram relatadas pela primeira vez pela Fox News, mas o telegrama em si não fora relatado anteriormente.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A medida faz parte da intensificação da repressão à imigração por parte do governo Trump e segue a ordem de Rubio de interromper o agendamento de novas entrevistas de visto para solicitantes de visto de estudante e de visitante de intercâmbio.

O chefe da diplomacia dos EUA também disse no início desta semana que Washington começará a revogar os vistos de estudantes chineses com vínculos com o Partido Comunista e daqueles que estão trabalhando em áreas críticas.

Trump alega que as principais universidades dos EUA são berços de movimentos antiamericanos. Em uma escalada dramática, seu governo revogou na semana passada a capacidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros, uma medida posteriormente bloqueada por um juiz federal.