Futuros de Wall Street recuam com manutenção de tarifas de Trump após decisão judicial

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com os investidores avaliando a decisão de um tribunal de apelações de desfazer um bloqueio da maior parte das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rumo ao último dia de negociação de um mês sólido para as ações.

O S&P 500 e o Nasdaq estão no ritmo de seu melhor desempenho mensal desde novembro de 2023, enquanto o Dow Jones está a caminho de um avanço mensal de quase 4%.

As ações registraram imensa volatilidade neste mês com as medidas tarifárias de Trump, embora o S&P 500 tenha se recuperado de sua mínima de abril e agora esteja cerca de 4% abaixo de sua máxima histórica atingida em fevereiro.

Inicialmente, as ações acumularam ganhos na quinta-feira, quando a Corte de Comércio Internacional decidiu, na quarta-feira, bloquear efetivamente a maioria das tarifas impostas por Trump desde janeiro, mas não abordou tarifas para setores específicos.

Entretanto, na quinta-feira, um tribunal federal de apelações restabeleceu temporariamente a maioria das tarifas e ordenou que os autores dos processos respondam até 5 de junho e o governo até 9 de junho.

"O drama desta semana no tribunal acrescentou outra camada de incerteza ao que já era uma série de eventos inquietantes", disse Richard Hunter, chefe de mercados da interactive investor, em nota.

As expectativas por mais acordos comerciais entre os EUA e seus parceiros, junto de balanços positivos e dados de inflação moderados, foram alguns dos principais impulsionadores dos ganhos das ações neste mês.

O futuro do S&P 500 caía 0,16%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,19%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,07%.

A maioria das ações de megacaps recuava nas negociações pré-abertura, com a Nvidia caindo 0,7% depois de avançar na sessão anterior na esteira de um crescimento robusto da receita trimestral.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)