Temperatura bate 2,6°C em Parelheiros e SP tem madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo bateu pelo segundo dia consecutivo o recorde de frio do ano.

O que aconteceu

Enquanto a média da capital foi de 9°C, o ponto mais frio da cidade foi a região de Parelheiros, no extremo sul, com 2,6°C. A medição foi feita pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo na manhã de hoje. Os números são inferiores à mínima de 12,4ºC batida ontem no Mirante do Santana, considerada o recorde do ano até então pela Defesa Civil.

Máxima de hoje deve ser de 20°C, mas temperaturas vão subir amanhã. Apesar de continuar com mínimas em torno dos 13°C, os termômetros da capital podem ter máximas de 24°C nos próximos dias.

Cidade de Rancharia foi a que teve a menor temperatura da manhã no estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil. Os termômetros do município que fica no oeste do estado ficaram em 2,1ºC. Outras cinco cidades tiveram temperaturas abaixo dos 5ºC nesta manhã: Barra do Turvo (3,7ºC); São Miguel Arcanjo (4ºC); José Bonifácio (4,3ºC); Ariranha (4,7ºC) e São Carlos (4,8ºC).