França proíbe fumo em locais ao ar livre acessíveis a crianças, com exceção de famosos cafés na calçada

A França proibirá, a partir de 1° de julho, o fumo em todos os locais ao ar livre que possam ser frequentados por crianças, incluindo praias, parques e pontos de ônibus, anunciou nesta quinta-feira (29), a ministra da Saúde e da Família.

Conhecida por sua cultura onde fumantes costumam saborear cigarros em cafés ou caminhando por ruas de paralelepípedos, a França tem endurecido progressivamente as restrições ao uso do tabaco em espaços públicos nos últimos anos.

A nova proibição, que entrará em vigor no dia 1º de julho, abrangerá todos os espaços onde crianças possam estar presentes, como "praias, parques, jardins públicos, arredores de escolas, pontos de ônibus e locais esportivos", disse a ministra Catherine Vautrin.

A proibição não incluirá os famosos terraços dos cafés franceses, segundo a ministra.

"O tabaco deve desaparecer onde houver crianças", declarou Vautrin em entrevista publicada pelo jornal regional Ouest-France em seu site.

A liberdade de fumar, disse ela, "termina onde começa o direito das crianças de respirar ar puro".

A proibição também se estenderá às áreas externas das escolas, para impedir que estudantes fumem em frente a elas.

Multas de R$ 830

Quem infringir a nova regra poderá ser multado em até € 135 (aproximadamente R$ 830), afirmou a ministra.

Cigarros eletrônicos, que se popularizaram bastante na França nos últimos anos, também não estão incluídos na medida.

A França já proíbe o fumo em espaços públicos como ambientes de trabalho, aeroportos, estações de trem e playgrounds.

Grupos antitabagismo vinham pressionando por uma proibição mais ampla.

Mais de um terço de fumantes na França

Estima-se que 35% da população francesa seja fumante ? uma taxa superior às médias da Europa (25%) e do mundo (21%), segundo a Organização Mundial da Saúde.

Cerca de 75 mil pessoas morrem por ano na França por complicações relacionadas ao tabaco.

Uma pesquisa de opinião recente revelou que 6 em cada 10 franceses (62%) são favoráveis à proibição de fumar em locais públicos.

'Geração livre do tabaco'

O Programa Nacional de Combate ao Tabaco do governo francês para o período de 2023 a 2027 já propunha uma proibição semelhante à anunciada por Vautrin, com o objetivo de que a França alcance uma "geração livre do tabaco" a partir de 2032.

No entanto, organizações antitabaco criticavam a demora das autoridades em colocar as medidas em prática.

Mais de 1.500 cidades e vilarejos já haviam implementado proibições locais de fumar em espaços como parques, praias e pistas de esqui.

Vautrin acrescentou que não há planos, por enquanto, de aumentar os impostos sobre cigarros, citando o crescimento do mercado paralelo após os aumentos anteriores de tributos como forma de desestimular o fumo.

Uma carteira de cigarros custa na França em média o equivalente a R$ 80.

