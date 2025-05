Ficção de cura é nova moda: 'Quando estou ansiosa, recorro a esses livros'

Quando a ansiedade bate, Kathyllen Lima, 33, moradora de Santos (SP), tem um refúgio certeiro: mergulhar em uma história tranquila, ambientada em espaços acolhedores como livrarias e cafés, com personagens que lidam com desafios cotidianos de maneira sensível e reflexiva.

O que ela consome são as chamadas "ficções de cura", narrativas que vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado editorial. Em 2024, o gênero se consolidou entre os mais lidos pelos brasileiros, segundo dados da PublishNews, plataforma que monitora o setor.

"Eu gosto de diversos gêneros literários - principalmente terror, suspense, crime. Mas sempre que estou muito ansiosa, recorro a esses livros. As histórias são mais lineares, sem grandes reviravoltas ou muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Os personagens são calmos, pacientes, introspectivos. Eles me trazem uma sensação de relaxamento", conta.

O que define a ficção de cura?

Marina Ginefra, editora de aquisições da Intrínseca, explica que o termo foi incorporado das feiras estrangeiras para descrever um gênero literário de histórias reflexivas e reconfortantes. "Não há critérios fechados para definir a categoria, mas, em geral, são obras que contam com mensagens positivas e dicas para quem busca uma vida melhor e, sobretudo, são leituras leves, sem restrição de idade", diz.

Outra característica marcante é a ambientação em locais que evocam uma sensação de acolhimento. Não por acaso, muitos dos títulos de maior sucesso do gênero se passam em livrarias, bibliotecas ou cafés. "São cenários propícios para o encontro de personagens a princípio sem relação alguma, mas cuja convivência e estabelecimento de conexões os leva a reflexões importantes que os ajudam a curar feridas emocionais do passado", afirma Renata Pettengill, editora-executiva do selo Bertrand Brasil, da editora Record.

Um fenômeno editorial

O sucesso comercial das ficções de cura comprova o apelo do gênero. Na Intrínseca, o livro "Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong", da autora sul-coreana Hwang Bo-reum, já vendeu 85 mil exemplares. "A recepção foi incrível e culminou na vinda da autora à Bienal do Livro de São Paulo no ano passado", conta Ginefra. Outro destaque é a série "Vou te Receitar um Gato", da autora japonesa Syou Ishidaque, que ultrapassou 65 mil cópias vendidas.

Na editora Record, os números também impressionam. "A Inconveniente Loja de Conveniência", de Kim Ho-Yeon, soma mais de 44 mil exemplares vendidos. "Meus Dias na Livraria Morisaki", de Satoshi Yagisawa, já alcançou 38 mil unidades, enquanto "A Livraria Mágica de Paris", de Nina George, considerado um dos precursores do gênero, bateu a marca de 90 mil cópias.

Por que esses livros fazem tanto sucesso?

Para Kathyllen, a mágica está justamente na simplicidade: "O que mais me atrai é a capacidade que eles têm de tornar o cotidiano em algo extraordinário. São personagens comuns, com vidas comuns - e mesmo assim têm histórias magníficas".

Ginefra relaciona o crescimento do gênero ao momento pós-pandemia, quando todos ainda lidavam com perdas recentes e os atravessamentos causados pelo longo período de isolamento. "Nesse contexto, os leitores valorizavam cada vez mais as histórias leves e reconfortantes, que se transformaram em válvulas de escape", diz.

A editora de aquisições da Intrínseca também destaca o aumento do interesse por produtos culturais asiáticos, como k-pop e k-dramas, que abriu caminho para autores de países como Coreia do Sul e Japão. "Como esse tipo de ficção é muito forte nesses mercados, vimos uma curiosidade crescente por parte dos leitores brasileiros", diz.

O efeito terapêutico da leitura

Daniel Marques, biblioterapeuta da The School of Life, explica que os livros podem ajudar de diversas maneiras - tanto pelo conteúdo quanto pelo simples ato de ler. "A leitura tem um papel prático importante, porque cria uma pausa na rotina, um tempo de descanso que é mais calmo e menos estimulante do que outras formas de lazer", diz.

Diferentemente de entretenimentos que nos distraem sem nos fazer pensar - como rolar o feed do celular ou assistir a filmes - a leitura, mesmo quando leve, nos coloca em contato com pensamentos e sentimentos que muitas vezes evitamos. "É comum a pessoa se distrair lendo, e a cabeça começar a viajar. Mas isso pode ser um sinal positivo: talvez ela esteja precisando justamente de tempo para pensar nessas coisas que vêm à tona".

Para Marques, os livros funcionam como uma espécie de "respiro necessário", principalmente os mais introspectivos. "Eles criam um espaço para refletir, confrontar emoções, reorganizar pensamentos. Isso por si só já é terapêutico." E o conteúdo também pode ser transformador: histórias de ficção de cura podem oferecer estratégias de enfrentamento, inspirar atitudes diferentes, mostrar maneiras de ver a vida de forma mais simples, dar coragem ou simplesmente ajudar o leitor a elaborar o que sente e a encontrar sentido.

