EXCLUSIVO-Paquistão e Índia estão perto de concluir redução de tropas na fronteira, diz general paquistanês

Por Idrees Ali e Raju Gopalakrishnan

CINGAPURA (Reuters) - O Paquistão e a Índia estão próximos de reduzir o acúmulo de tropas ao longo de sua fronteira para os níveis anteriores ao início do conflito entre os vizinhos detentores de armas nucleares neste mês, disse um alto funcionário militar paquistanês à Reuters nesta sexta-feira, embora tenha alertado que a crise aumentou o risco de uma escalada no futuro.

Os dois lados usaram caças, mísseis, drones e artilharia em quatro dias de confrontos, os piores em décadas, antes do anúncio de um cessar-fogo.

O estopim para os últimos confrontos entre os velhos inimigos foi um ataque em 22 de abril na Caxemira indiana que matou 26 pessoas, a maioria turistas. Nova Délhi atribuiu o incidente a "terroristas" apoiados pelo Paquistão, uma acusação negada por Islamabad.

Em 7 de maio, a Índia lançou mísseis contra o que disse serem locais de "infraestrutura terrorista" do outro lado da fronteira e, como o Paquistão respondeu com seus próprios ataques, ambos os países aumentaram as forças ao longo da fronteira.

O general Sahir Shamshad Mirza, chefe do Estado-Maior Conjunto do Paquistão, disse em uma entrevista que as duas Forças Armadas haviam iniciado o processo de redução dos níveis de tropas.

"Estamos quase voltando à situação anterior a 22 de abril... estamos nos aproximando disso, ou já devemos ter nos aproximado", disse Mirza, a mais alta autoridade militar paquistanesa a falar publicamente desde o conflito.

O Ministério da Defesa da Índia e o gabinete do chefe da equipe de defesa indiana não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters sobre as observações de Mirza.

Mirza, que está em Cingapura para participar do fórum Shangri-La Dialogue, disse que, embora não tenha havido nenhum movimento em direção às armas nucleares durante esse conflito, a situação é perigosa.

"Não aconteceu nada desta vez", disse ele. "Mas não se pode descartar qualquer erro de cálculo estratégico a qualquer momento, porque quando a crise começa, as respostas são diferentes."

Ele também disse que o risco de uma escalada no futuro aumentou, já que os combates desta vez não se limitaram ao território disputado da Caxemira, a região no Himalaia que ambas as nações dominam parcialmente, mas reivindicam por completo. Os dois lados atacaram instalações militares em seus territórios principais, mas nenhum deles reconheceu qualquer dano grave.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, advertiu o Paquistão este mês que Nova Délhi voltaria a atacar "esconderijos terroristas" do outro lado da fronteira se houvesse novos ataques à Índia.

Os dois países já travaram três grandes guerras, duas delas pela Caxemira, e inúmeras escaramuças armadas desde que ambos nasceram da Índia colonial britânica em 1947.

A Índia culpa o Paquistão por uma insurgência em sua parte da Caxemira que começou em 1989 e já matou dezenas de milhares de pessoas. O Paquistão afirma que fornece apenas apoio moral, político e diplomático aos caxemires que buscam a autodeterminação.

"Esse (conflito) reduz o limite entre dois países que são potências nucleares contíguas... no futuro, ele não se restringirá ao território em disputa. Ele se estenderá a toda a Índia e a todo o Paquistão", disse Mirza. "Essa é uma tendência muito perigosa."

(Reportagem de Idrees Ali e Raju Gopalakrishnan; Reportagem adicional de Shivam Patel, em Nova Délhi)