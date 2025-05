'Estou apaixonado por esta equipe', diz o zagueiro Marquinhos, capitão do PSG

"Estou apaixonado por esta equipe", declarou o capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro brasileiro Marquinhos", em entrevista coletiva nesta sexta-feira (30), véspera da final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em Munique.

"Depois de já ter jogado uma final, não quero deixar passar esta oportunidade", declarou o jogador na Allianz Arena, palco da decisão.

Marquinhos se referia à final de 2020, quando o time parisiense foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique, nos tempos de pandemia, sem torcida no estádio.

O brasileiro também viveu outros momentos difíceis na Champions desde a sua chegada ao PSG, em 2013, como a virada sofrida para o Barcelona em 2017.

"Todos os jogadores estão prontos para fazer o melhor jogo de suas vidas e aproveitar o momento, porque é difícil chegar a uma final de Liga dos Campeões", explicou o capitão.

"Queremos terminar esta temporada de maneira excelente e trazer a taça para Paris, para os torcedores e nossas famílias", acrescentou.

"Vemos que, nos momentos difíceis, conseguimos reverter a situação na temporada", ressaltou o zagueiro.

Marquinhos elogiou o planejamento do técnico Luis Enrique para gerir o lado emocional dos jogos.

"Ele conversou muito com a gente, nos preparou bem em todos os aspectos, e chegamos prontos para tudo o que pode acontecer", disse.

"Estou realmente apaixonado por esta equipe. Todos nós nos esforçamos uns pelos outros, nos entendemos no campo", sorriu Marquinhos.

"Mas não devemos colocar muita pressão sobre os ombros dos jogadores. Temos que estar bem equilibrados, não colocar mais motivação", avaliou.

Quem também falou na véspera do jogo decisivo foi a referência ofensiva da equipe, o atacante francês, Ousmane Dembélé: "Desde pequeno sonho em jogar esses jogos".

"Estou me preparando para a final com calma, seriedade e concentração, mas também com alegria. Tenho que me manter focado no jogo, espero fazer um grande jogo", acrescentou Dembelé.

O atacante chega ao duelo decisivo depois de sua melhor temporada na carreira, com 33 gols marcados e 13 assistências entre todas as competições.

"É um orgulho enorme estar na final. Trabalhamos muito, não foi fácil no começo da temporada", lembrou Dembélé, ao falar sobre a difícil situação do PSG nas rodadas iniciais da Champions.

"É excepcional estar aqui em Munique, na final da Liga dos Campeões, porque não se sabe quando voltaremos a viver isso", ressaltou o francês.

