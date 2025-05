Equipamentos para tratamento do câncer são entregues para seis cidades

Até 2026 serão adquiridos mais 121 aceleradores lineares, o que representará um aumento e qualificação dos aparelhos em funcionamento no SUS.

Ainda dentro do novo programa do Ministério da Saúde, o país passará a contar com o Super Centro Brasil para Diagnóstico de Câncer, com todos os serviços oncológicos integrados para oferta de teleconsultoria, telelaudos e telepatologia. Com a entrada do A.C. Camargo Câncer Center no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e a participação do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a rede será capaz de emitir, inicialmente, 1 mil laudos por dia. Serão investidos R$ 2,2 bilhões por ano nessa rede.

"Vamos consolidar o Brasil e o SUS como a maior rede pública de diagnóstico e prevenção do mundo. Estamos montando, em parceria com o Inca e a Fundação AC Camargo, um centro nacional de diagnóstico remoto, que já começa a funcionar em junho. Isso vai acelerar o diagnóstico e reduzir o tempo de espera no SUS", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Aumento dos atendimentos

Durante a cerimônia no Hospital São Paulo da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que recebeu um dos aceleradores, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que o número de pacientes atendidos com o novo aparelho mais do que dobrará no hospital.

"Quero destacar o SUS, que nós participamos como constituintes e hoje estamos avançando com o Mais Especialistas para podermos atender a população mais rápido e melhor; e a valorização e o respeito à ciência. Acabou o negacionismo, que mudou o mundo foi a água tratada, a vacina, o antibiótico, o tratamento adequado", disse.

Alckmin destacou a importância do tratamento oncológico, tendo em vista que as três principais causas de morte no mundo são doenças do coração e grandes vasos, câncer, acidente ou doenças do pulmão.

"As doenças do câncer crescem e elas têm uma relação muito forte com a idade. Então, à medida em que há o envelhecimento da população, aumenta a incidência. Em 10% dos municípios brasileiros, o câncer já é a primeira causa de morte e mortalidade. E o tratamento é muito eficaz. O que nós precisamos agora é ganhar tempo para poder fazer esse tratamento".

Dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) apontam que os custos com as doenças oncológicas aumentam em 37% por agravamento devido à desassistência. Há uma necessidade ainda de o país aumentar em mais de 60% as biópsias para o câncer de mama.