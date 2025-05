Enviado de Trump diz que preocupação russa com ampliação da Otan é justa

MOSCOU (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse que a preocupação da Rússia com a ampliação da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste é justa e que os EUA não querem ver a Ucrânia na aliança militar que lidera.

Questionado pela emissora norte-americana ABC News sobre uma reportagem da Reuters que dizia que a Rússia queria um compromisso por escrito sobre a não ampliação da Otan para o leste para incluir a Ucrânia e outras ex-repúblicas soviéticas, Kellogg disse: "É uma preocupação justa".

"Dissemos que, para nós, a entrada da Ucrânia na Otan não está na mesa de negociação, e não somos o único país que diz isso -- você sabe que eu provavelmente poderia lhe dar quatro outros países na Otan e são necessários 32 dos 32 para permitir que você entre na Otan", disse ele à ABC na noite de quinta-feira. "Essa é uma das questões que a Rússia levantará."

"Eles não estão falando apenas da Ucrânia, estão falando do país da Geórgia, estão falando da Moldávia", disse Kellogg, acrescentando que a decisão sobre a opinião dos EUA sobre a ampliação da Otan caberia a Trump.

Kellogg disse que a sequência das negociações de paz incluiria uma tentativa de fundir os dois memorandos redigidos pela Ucrânia e pela Rússia em um único documento com negociações na Turquia na segunda-feira.

"Quando chegarmos a Istambul na próxima semana, vamos nos sentar e conversar", disse Kellogg, acrescentando que os conselheiros de segurança nacional da Alemanha, França e Reino Unido participarão das discussões sobre o memorando com os Estados Unidos.

Kellogg disse que Trump está "frustrado" com a Rússia porque tinha visto "um nível de irracionalidade" do presidente russo Vladimir Putin. Ele repreendeu a Rússia por atacar cidades ucranianas e disse que havia dito à Ucrânia para comparecer às negociações.

Uma estimativa conservadora de mortos e feridos na guerra da Ucrânia -- de ambos os lados combinados -- totaliza 1,2 milhão, disse Kellogg.

"Esse é um número impressionante -- trata-se de uma guerra em escala industrial", disse Kellogg à ABC.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)