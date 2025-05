Enchentes deixam mais de cem mortos na Nigéria - Ao menos 115 corpos foram encontrados desde que chuvas torrenciais inundaram a região central do país na madrugada de quinta-feira. Situação agrava problema humanitário no país, que sofre com conflito interno.Enchentes que atingiram a região central da Nigéria na madrugada de quarta para quinta-feira deixaram ao menos 115 mortos, segundo informou o serviço de emergência do país nesta sexta-feira (30/05).

A expectativa é de que o número de vítimas continue a subir. Equipes de resgate seguem em busca de moradores desaparecidos após as chuvas torrenciais que inundaram dezenas de residências na cidade de Mokwa e arredores, localizada às margens do Rio Níger, no estado de Níger.

"Até agora, recuperamos 115 corpos e mais devem ser encontrados porque a enchente veio de muito longe e arrastou pessoas para o rio", disse Ibrahim Audu Husseini, porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Níger, à agência de notícias AFP.

"Mais corpos ainda estão sendo recuperados rio abaixo. Então, o número continua aumentando", acrescentou. Vítimas também estão sendo encontradas sob os escombros.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências descreveu o evento como uma "enchente sem precedentes". A polícia e o exército foram acionados para ajudar na resposta ao desastre.

Cenário de destruição

Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver a água encobrindo bairros inteiros, com telhados pouco visíveis acima das correntes marrons. Com água até a cintura, os moradores tentam salvar o que podem ou resgatar outras pessoas.

Mohammed Tanko, de 29 anos, funcionário público, apontou para uma casa onde cresceu e disse aos repórteres da AFP: "Perdemos pelo menos 15 pessoas desta casa. A propriedade se foi. Perdemos tudo."

O pescador Danjuma Shaba, de 35 anos, disse que dormiu ao relento em um estacionamento. "Não tenho casa para dormir. Minha casa já desabou", contou.

Descrevendo como escapou das águas violentas, Sabuwar Bala, de 50 anos, vendedora de inhame, disse que precisou pegar roupas emprestadas pois não teve tempo de se trocar dada a velocidade da inundação. "Não consigo localizar onde minha casa ficava por causa da destruição", disse ela.

Início da temporada de chuvas

A temporada de chuvas da Nigéria, que geralmente dura seis meses, está apenas começando neste ano.

As enchentes, geralmente agravadas pela infraestrutura precária, causam estragos todos os anos, matando centenas de pessoas e piorando a situação humanitária da Nigéria, que já enfrenta uma insurgência da organização terrorista islâmica Boko Haram.

Em 2024, enchentes mataram mais de 1,2 mil pessoas e deixaram 1,2 milhão de pessoas desabrigadas em pelo menos 31 dos 36 estados da Nigéria. Em 2022, houve mais de 600 mortos.

Na Nigéria, as enchentes são agravadas por drenagem inadequada, construções em áreas de cursos d'água e o descarte de lixo em valas e canais.

"Este trágico incidente serve como um lembrete dos perigos associados à construção em áreas de drenagem e da importância crítica de manter canais de escoamento e leitos de rios desobstruídos", disse a Agência de Emergências em comunicado.

gq/ra (afp, ap, dw)