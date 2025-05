Embraer abre escritório na Índia

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta sexta-feira que abriu uma subsidiária na Índia que terá como sede Nova Délhi, no que chamou de um "decisão estratégica" sobre o potencial de crescimento do mercado local no longo prazo.

"A criação de subsidiária na Índia pretende fortalecer suas frentes de atuação em defesa, aviação comercial, executiva, serviços & suporte e no crescente setor de mobilidade aérea urbana", disse a Embraer citando praticamente todas as suas linhas de negócios.

A Embraer tem 50 aeronaves de 11 modelos diferentes em operação na Índia nos segmentos de aviação comercial, militar e executiva.

A companhia assinou em 2024 um memorando de entendimento com a indiana Mahindra Defence Systems para uma "potencial" atuação conjunta em um programa de cargueiros da Força Aérea da Índia por meio da aeronave C-390, da fabricante brasileira.

(Por Alberto Alerigi Jr.)