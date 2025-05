Elon Musk intensificou uso de drogas nos últimos dois anos, aponta jornal

Colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

O empresário e bilionário americano Elon Musk usou drogas recorrentemente nos últimos dois anos, apontam fontes ligadas à Casa Branca, em contato com o jornal New York Times.

O que aconteceu

O uso excessivo de drogas teve início em 2024, período que coincide com o início da corrida eleitoral de Donald Trump. Musk participou ativamente dos comícios, e chegou a doar mais de R$ 275 milhões ao atual presidente durante a campanha.

Neste período, fontes próximas afirmam que o bilionário teria aumentado significativamente o consumo de cetamina, ecstasy e cogumelos alucinógenos. As mudanças bruscas de humor e falas sem sentido chamaram a atenção de membros do governo, aponta a matéria do New York Times.

Uso de cetamina, medicamento usado também em tratamentos psiquiátricos, teria causado danos à sua saúde, incluindo problemas na bexiga. Em fotos vazadas, Musk aparece carregando uma caixa com diversas pílulas, entre elas Adderall — medicamento para tratamento de TDAH.

Musk já declarou publicamente ser usuário de cetamina sob prescrição médica. Segundo ele, o uso da droga é para tratamento de depressão.

O bilionário deixará, nesta semana, o governo de Donald Trump, após os 130 dias de mandato especial - que começou em janeiro. Musk ocupava o cargo especial de conselheiro e líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

A Casa Branca foi procurada pelo New York Times, mas não se pronunciou. Musk também não deu retorno ao jornal.