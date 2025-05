Sakamoto: 'Bromance' de Trump e Musk fica abalado com saída de bilionário

O relacionamento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o magnata Elon Musk, principal aliado do republicano na campanha do ano passado, deve ficar abalado com o anúncio da saída do bilionário do governo republicano, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Ele [Musk] está saindo do governo para voltar para [o comando da] Tesla e desgostoso. Ao futuro, a Deus pertence. Ninguém sabe o que pode acontecer, mas, neste momento, aquela amizade entre os dois, aquele 'bromance', sai um pouco mexido. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O "bromance", termo citado por Sakamoto em seu comentário, significa um relacionamento muito próximo e afetuoso, mas não sexual, entre dois ou mais homens.

Trump confirmou hoje a saída de Musk de sua gestão, onde liderou o Doge (Departamento de Eficiência Governamental), criado sob medida para o empresário. A declaração foi dada em entrevista do presidente americano ao lado de Musk no último ato do empresário —pelo menos por ora — como um integrante no Salão Oval da Casa Branca.

O próprio Musk já havia antecipado a informação de sua saída dois dias atrás. Foi em uma publicação no X (antigo Twitter, sua rede social), quando, na mensagem, ele agradeceu ao republicano pela "oportunidade de reduzir gastos desnecessários". Musk deve retornar ao comando de suas empresas, entre elas, a Tesla.

Durante todo esse período que ele esteve fora [da Tesla], e ia comprando as polêmicas do governo, a Tesla ficou desguarnecida, perdeu o valor de mercado... ele perdeu dinheiro durante o governo Trump. Os boicotes a Tesla estavam tão frequentes, que o próprio Trump transformou os jardins da Casa Branca em showroom.

E no final mesmo, ele já estava desgostoso das ações do próprio governo americano, como as tarifas [impostas pelos Estados Unidos a outros países]. Lembrando que ele é 'best friend forever' de Xi Jiping [presidente da China], com fábricas na China e uma boa relação com o Partido Comunista chinês.

Ele depende de taxas baixas de comércio com a Europa para exportar carros. Ele ficou uma arara com a questão das tarifas, bateu de frente, reclamou. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: PIB sobe com 'fervura' de Haddad, que mantém sistema insustentável

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou um crescimento relevante no primeiro trimestre e subiu simultaneamente com a "fervura" política do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem encontrado dificuldades para adotar algumas medidas.

Para desespero do Banco Central, a economia brasileira está crescendo a despeito dos juros sedativos de 14,75% ao ano. Mas, em algum momento, esses juros vão refrear o crescimento. E para desassossego do Lula, esse crescimento do PIB, de 1,4% no primeiro trimestre, que é um crescimento relevante, chega com a elevação da fervura do Fernando Haddad. Josias de Souza, colunista do UOL

A economia brasileira cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O desempenho positivo foi impulsionado pelo salto de 10,2% da agropecuária.

O crescimento do PIB ocorre em um momento de tensão nos bastidores de Brasília: o ministro Haddad tem encontrado resistências (dentro e fora do governo) para adotar medidas de corte de gastos. A elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) —uma alternativa para compensar o corte de R$ 30 bilhões do Orçamento— é uma delas. Integrantes do PT negam o isolamento do ministro.

