Dupla de Bia Haddad avança pela 1ª vez às oitavas de Roland Garros

30/05/2025 20h04

O outro triunfo hoje (30) foi da paulista Luisa Stefani em parceria com o argentino Máximo González: eles levaram a melhor contra a dupla russa Iryna Khromacheva com o sueco Andrea Goransson, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). O próximo jogo da dupla sul-americana será contra a parceria da chinesa Shuai Zhang com o salvadorenho Marcelo Arevalo em data e hora ainda indefinidos. Neste sábado (31), a partir das 7h10, Stefani joga ao lado da húngara Timea Babos a segunda rodada das duplas femininas. Cabeças de chave número 14, elas enfrentarão a parceria da ucraniana Yulia Starodubtseva com a tcheco-moldávia Anastasia Detiuc. No último sábado (24), Stefani e Bbos faturaram o titulo de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França), também em quadra de saibro.

Fonseca reencontra britânico Draper neste sábado (31)

Sensação do tênis mundial, o jovem carioca João Fonseca tem um desafio e tanto neste sábado (31), a partir das 10h30. Em clima de revanche, o brasileiro (65º no ranking) reencontrará o britânico Jack Draper, número cinco do mundo. No último embate dos dois, há pouco mais de dois meses, o adversário eliminou o carioca na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Uinidos), ao vencê-lo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

Inicialmente agendada para a quadra Simone Mathieu, com capacidade para cinco mil espectadores, o duelo de Fonseca e Draper foi transferido para a quadra Suzanne Lenglen (nome da tenista francesa vencedora de 31 Grand Slams e dois ouros olímpicos), segunda maior quadra do complexo de Roland Garros, com 10.068 lugares. A maior arena é a Philipe Chatrier (em alusão ao ex-presidente da Federação Francesa de Tênis e ex-integrante do Comitê Olímpico Internacional), com capacidade para 15.225 torcedores.

Outros jogos deste sábado (31)

Duas duplas masculinas com representantes brasileiros disputam a segunda rodada neste sábado (31). Ao lado do australiano John-Patrick Smith, o carioca Fernando Rombolli encara os franceses Harold Mayot e Arthur Cazaux. Já a dupla do gaúcho Orlando Lux com o croata Ivan Dodig terão jogo duro contra os alemães Tim Puetz e Kevin Krawietz (cabeças de chave 3).