Dublagem com IA inventa ameaça de líder de Burkina Faso contra Lula

Mesmo com aviso de que conteúdo contém elementos fictícios e foi dublado por IA, usuários do YouTube acreditaram que declarações fossem verdadeiras

Vídeo viral no YouTube usa inteligência artificial para inventar declarações do líder do país africano Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ameaçando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem da gravação é verdadeira e foi feita em cúpula da Rússia e da África realizada em 2023, mas o áudio, não.

No vídeo, a narração feita por IA afirma que o Brasil estaria cometendo crimes diplomáticos. Entre as declarações criadas artificialmente estão: "Se o Brasil estiver jogando contra a África, então, que Deus nos ajude. A próxima mensagem não virá por um microfone" e "Presidente Lula, meu último recado foi um aviso; agora é um ultimato".

O conteúdo verificado tem um aviso destacado sobre o vídeo informando que o áudio foi "dublado por IA" (inteligência artificial). Abaixo, o canal informa que a publicação "contém elementos fictícios" e que "nenhuma afirmação deve ser entendida como um fato real ou como representação fiel de acontecimentos verídicos". Mesmo assim, usuários do YouTube acreditaram que o vídeo, intitulado "Guerra diplomática no ar: Ibrahim Traoré revela segredos que ameaçam Lula", fosse verdadeiro.

"Ele é presidente do Brasil, mas não representa o povo brasileiro" e "Isso é gravíssimo! Espero que nós brasileiros não soframos as consequências! Tem que tirar esse Lula do governo urgente!" são alguns dos comentários deixados no vídeo.

Além do aviso "dublado por IA", há indícios visuais de que o vídeo foi manipulado, visto que alguns trechos da gravação se repetem. No início, há um corte abrupto e a tela fica preta por cerca de dois segundos.

Em seguida, a mulher que aparece atrás de Traoré mexe no celular. Vinte e cinco segundos depois, o homem ao lado dela se inclina e cochicha algo em seu ouvido — uma cena que se repete alguns minutos depois, reforçando a ideia de que o material foi editado para simular um discurso diferente daquele que realmente ocorreu.

No vídeo original, Traoré mencionou o fortalecimento da relação com o governo russo e criticou líderes africanos que, de acordo com ele, agem como "fantoches" ao se aliar a "nações imperialistas". Ele também reprovou os chefes de estado africanos, afirmando que eles repetem o discurso dos imperialistas ao chamar os lutadores de "milícia" e violadores de direitos humanos.

Vídeo foi postado por canal conservador

O canal, com 36,9 mil inscritos, afirma, em sua apresentação, ser um espaço para discutir "ideias, valores e perspectivas que moldam a sociedade, sempre com foco na liberdade, tradição e na defesa de princípios conservadores" e na "busca pela verdade".

Apesar de afirmar na descrição dos vídeos que o canal "não tem torcida" e é para quem "quer entender a política sem filtro", a maioria dos conteúdos são críticos a Lula e à esquerda - sendo que muitos levam as pessoas a cair em desinformação - e não há nenhum contrário à direita. Um exemplo é que, após a publicação do vídeo verificado aqui, o canal lançou seguidamente outros quatro conteúdos de Traroé, alguns usando as mesmas gravações e todos com áudio inventado (apenas um não fala sobre a questão direita e esquerda):

20 de maio: Brasil em crise: Ibrahim Traoré critica Lula e louva Nikolas Ferreira - Entrevista exclusiva

22 de maio: Ibrahim Traoré ao papa: Inspira como profeta ou governa como político?

24 de maio: De Burkina Faso ao Brasil: Traoré vê Michelle como a esperança do futuro

27 de maio: Após vídeo viral, Traoré fala: Lula abandona o povo em crise!

Até 29 de maio, o vídeo verificado somava 2,6 milhões de visualizações e 115 mil curtidas. O Comprova tentou contatar o responsável pelo canal, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Tom solene e imagens reais podem enganar

O vídeo usa uma combinação de imagem real com áudio falso criado por inteligência artificial. A gravação mostra Traoré discursando em um evento oficial - na cúpula Rússia-África -, o que dá aparência de legitimidade à cena.

A forma como as falas são apresentadas — com tom sério, frases impactantes e fundo de discurso oficial — faz parecer que se trata de uma denúncia real. A escolha do título também reforça essa impressão, pois apresenta a história como se fosse um furo jornalístico ou uma revelação urgente. Mesmo com um aviso no vídeo informando que a dublagem foi feita por inteligência artificial, o canal só deixa claro que o conteúdo é fictício na descrição da publicação.

O vídeo menciona datas, locais, nomes de empresas e supostos agentes secretos para gerar uma falsa sensação de veracidade. A fala é marcada por frases como "a próxima mensagem não virá por um microfone" e "isso é um ultimato", aumentando o clima de tensão.

O conteúdo foi roteirizado para parecer uma denúncia real, com um enredo envolvente, o que o torna ainda mais convincente. Essas estratégias tornam o vídeo facilmente compartilhável e capaz de enganar quem assiste e não lê a descrição da publicação.

Fontes que consultamos: O Comprova utilizou o NotebookLM para traduzir as falas originais de Traoré e reportagens sobre a cúpula de 2023. O vídeo verdadeiro foi achado por meio de uma busca reversa no Google Imagens.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Estadão Verifica e UOL também verificaram o mesmo conteúdo. Publicações com desinformação inventando declarações com inteligência artificial e envolvendo Lula têm sido comuns. Recentemente, o Comprova mostrou que vídeo usa a ferramenta para simular crítica do papa ao brasileiro no Jornal Nacional e que Donald Trump não chamou o petista de "palhaço corrupto".

Este conteúdo foi investigado por Jornal do Commercio e Folha de São Paulo. A investigação foi verificada por Correio Braziliense, Estadão, O Popular e NSC comunicação. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 30 de maio de 2025.