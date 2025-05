Dia de Ofertas UOL terá descontos exclusivos e live shop com Evelyn Marques

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL com cupons de descontos, promoções exclusivas e uma live de vendas com uma seleção especial de produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

Neste dia especial de ofertas, Evelyn Marques comandará uma live de vendas no YouTube do UOL e no Canal UOL TV. Com quase dez anos de experiência em vendas online, ela apresenta, durante uma hora, cupons de descontos exclusivos e demonstrações de produtos. Os destaques da live também estarão disponíveis no perfil do UOL no Instagram.

Evelyn Marques comandará uma live no Canal UOL, em que apresentará diversos produtos com ofertas especiais Imagem: Divulgação/Kwai

A programação inclui ainda uma edição extra para assinantes das newsletters Caçadores de ofertas e Guia Tech, com ofertas selecionadas pela equipe do Guia de Compras UOL, e dicas de compras enviadas direto para o seu celular no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras.

O Dia de Ofertas acontecerá em 17 de junho nas plataformas do UOL. Para não perder nenhuma novidade, acompanhe o Guia de Compras UOL e os perfis do UOL nas redes sociais.